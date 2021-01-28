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    Перші в світі двоповерхові водневі автобуси виходять на маршрут

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    <p>Двоповерховий автобус Wrightbus виробництва Північної Ірландії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Перші в світі двоповерхові водневі автобуси виходять на маршрут

    Двоповерховий автобус Wrightbus виробництва Північної Ірландії

     

    Фото: h2-view.com

    Раніше водневі автобуси Wrightbus пройшли всі необхідні тестові випробування

    Сьогодні, 28 січня, в шотландському місті Абердін на маршрут офіційно виходять 16 двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах виробництва північноірландській компанії Wrightbus. До цього вони пройшли всі необхідні випробування на вулицях міста, - повідомляє H2 View.

    Проект вартістю 10,8 млн доларів був профінансований міською радою Абердіна, урядом Шотландії і Європейським Союзом. Вартість одного двоповерхового автобуса Wrightbus - близько 650 тис доларів.

    Новий автопарк демонструє прихильність Абердіна переходу на екологічно чисту енергію в рамках проекту Net Zero Vision, очолюваного міською радою. Оператором водневих автобусів стала місцева компанія First Bus.

    Шістдесятимісцеві двоповерхові автобуси Wrightbus доповнять існуючий водневий автопарк міста, який включає фургони і підмітально-прибиральні машини. Міська рада Абердіна вже заявила, що планує виробляти власний екологічно чистий водень для заправки нового транспорту.

    «Абердін - один з перших водневих міст Європи, і нові двоповерхові автобуси є відмінним доповненням до одного з найбільших і найрізноманітніших парків водневих автомобілів в світі», - сказала член міської ради Абердіна Дженні Ленг.

    «First Bus обслуговує в Абердіні тисячі клієнтів, і ми раді, що тепер можемо запропонувати їм ще більш екологічний спосіб пересування по місту», - сказав у свою чергу керуючий директор First Bus Ендрю Джарвіс.

    Теги: автопарк водень
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