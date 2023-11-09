Президент Індонезії урочисто відкрив величезну плавучу сонячну електростанцію

У 2022 році відновлювана енергетика становила 12,3% енергетичного балансу Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відодо в середу відкрив плавучу сонячну електростанцію потужністю 192 мегават (МВт) на водосховищі в провінції Західна Ява в рамках ініціативи щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії та відмови від вугілля, повідомляє Reuters.

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Проект вартістю 1,7 трлн рупій ($108,70 млн) був розроблений PLN Nusantara Power, підрозділом індонезійської державної комунальної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) і компанією Об’єднаних Арабських Еміратів з відновлюваної енергетики Masdar, підрозділом Mubadala Investment Company.

«Ми сподіваємося, що в Індонезії можна буде розвивати більше відновлюваної енергії», – сказав журналістам президент.

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Станція сонячної енергії була побудована на водосховищі Cirata, за 108 кілометрів (67,11 миль) на південний схід від столиці Індонезії Джакарти. Гідроелектростанція на дамбі має встановлену потужність близько 1008 МВт.

Станція є третьою за величиною плавучою сонячною електростанцією у світі, її потужність може бути розширена до 1000 МВт, заявив виконавчий директор PLN Дармаван Прасоджо, оскільки 13 встановлених на даний момент батарей займають лише 4% поверхні резервуару.

Норми дозволяють використовувати сонячну станцію до 20% площі резервуара, сказав Дармаван, додавши, що ведуться обговорення з Mubadala щодо наступного етапу розширення.

«Це лише початок. Президент доручив нам посилити розвиток відновлюваної енергетики», – сказав Дармаван на тому ж заході.

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У 2022 році відновлювана енергетика становила 12,3% енергетичного балансу Індонезії, і Джоко сказав, що ціль у 23% до 2025 року, ймовірно, буде недотримана.