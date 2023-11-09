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Президент Індонезії урочисто відкрив величезну плавучу сонячну електростанцію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Президент Індонезії урочисто відкрив величезну плавучу сонячну електростанцію
Індонезія, сонячні панелі плавучої сонячної електростанції потужністю 192 мегават
фото: Reuters

У 2022 році відновлювана енергетика становила 12,3% енергетичного балансу Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відодо в середу відкрив плавучу сонячну електростанцію потужністю 192 мегават (МВт) на водосховищі в провінції Західна Ява в рамках ініціативи щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії та відмови від вугілля, повідомляє Reuters.

Проект вартістю 1,7 трлн рупій ($108,70 млн) був розроблений PLN Nusantara Power, підрозділом індонезійської державної комунальної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) і компанією Об’єднаних Арабських Еміратів з відновлюваної енергетики Masdar, підрозділом Mubadala Investment Company.

«Ми сподіваємося, що в Індонезії можна буде розвивати більше відновлюваної енергії», – сказав журналістам президент.

Станція сонячної енергії була побудована на водосховищі Cirata, за 108 кілометрів (67,11 миль) на південний схід від столиці Індонезії Джакарти. Гідроелектростанція на дамбі має встановлену потужність близько 1008 МВт.

Станція є третьою за величиною плавучою сонячною електростанцією у світі, її потужність може бути розширена до 1000 МВт, заявив виконавчий директор PLN Дармаван Прасоджо, оскільки 13 встановлених на даний момент батарей займають лише 4% поверхні резервуару.

Норми дозволяють використовувати сонячну станцію до 20% площі резервуара, сказав Дармаван, додавши, що ведуться обговорення з Mubadala щодо наступного етапу розширення.

«Це лише початок. Президент доручив нам посилити розвиток відновлюваної енергетики», – сказав Дармаван на тому ж заході.

У 2022 році відновлювана енергетика становила 12,3% енергетичного балансу Індонезії, і Джоко сказав, що ціль у 23% до 2025 року, ймовірно, буде недотримана.

Теги: Індонезія альтернативна енергетика

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