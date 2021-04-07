РГК спільно з вченими розпочинає серію вебінарів про транспортування водню

Тривалість щотижневих вебінарів 40-45 хвилин. Участь в вебінарах безкоштовна, за умови попередньої реєстрації

Особливості газової системи України, виявлені в ході досліджень і експериментів в рамках водневого проекту РГК, що необхідно для доставки водню і газоводневих сумішей і які плюси і мінуси для споживачів, а також перспективи водневої енергетики обговорюватимуть на щотижневих вебінарах, які стартують з 13 травня.

У серії вебінарів на тему «Дослідження та експерименти для визначення можливостей транспортування суміші природного газу і водню газопроводами» візьмуть участь провідні вчені, експерти – учасники експериментальних досліджень з Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є. Патона НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту фізики і механіки ім. Г. Карпенка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», а також операторів ГРМ і представники іноземних компаній.

Ведучими вебінарів будуть: Леонід Уніговський, енергетичний експерт і глава «Нафтогазбудінформатика» (think tank в сфері газу), а також Станіслав Казда, директор зі стратегії розвитку РГК.

Тривалість щотижневих вебінарів 40-45 хвилин. Участь в вебінарах безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за e-mail webinarhydrogenmail.com

Питання учасникам і ведучим можна надсилати на адресу [email protected]

Платформа, на якій буде проходити трансляція, буде анонсована пізніше.