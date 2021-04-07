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    РГК спільно з вченими розпочинає серію вебінарів про транспортування водню

    нова енергія
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    РГК спільно з вченими розпочинає серію вебінарів про транспортування водню

    Тривалість щотижневих вебінарів 40-45 хвилин. Участь в вебінарах безкоштовна, за умови попередньої реєстрації

    Особливості газової системи України, виявлені в ході досліджень і експериментів в рамках водневого проекту РГК, що необхідно для доставки водню і газоводневих сумішей і які плюси і мінуси для споживачів, а також перспективи водневої енергетики обговорюватимуть на щотижневих вебінарах, які стартують з 13 травня.

    У серії вебінарів на тему «Дослідження та експерименти для визначення можливостей транспортування суміші природного газу і водню газопроводами» візьмуть участь провідні вчені, експерти – учасники експериментальних досліджень з Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є. Патона НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту фізики і механіки ім. Г. Карпенка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», а також операторів ГРМ і представники іноземних компаній.

    Ведучими вебінарів будуть: Леонід Уніговський, енергетичний експерт і глава «Нафтогазбудінформатика» (think tank в сфері газу), а також Станіслав Казда, директор зі стратегії розвитку РГК.

    Тривалість щотижневих вебінарів 40-45 хвилин. Участь в вебінарах безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за e-mail webinarhydrogenmail.com

    Питання учасникам і ведучим можна надсилати на адресу [email protected]

    Платформа, на якій буде проходити трансляція, буде анонсована пізніше.

    Теги: наука РГК водень
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