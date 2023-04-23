Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори

Зелена енергетика має найкращу стійкість до російських обстрілів – асоціація

Україна має вирішити проблеми галузі зеленої енергетики та пріоритетно її розвивати, оскільки вона значно стійкіша до російських обстрілів і таким чином має можливості позбавити Росію здійснювати енергетичний терор, вважає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

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За його словами, аби держава вкладалася у вітроенергію, то блекаутів цього року можна було б уникнути зовсім, адже попри пошкоджені вітряки чи сонячні панелі станції можуть продовжувати генерувати енергію.

«У теплоелектростанцію якщо попадає ракета, то вона перестає повністю працювати. Якщо ракета потрапляє у вітроелектростанцію, то може бути знищена одна турбіна чи дві. Але весь вітропарк пошкодити неможливо. Багато треба ракет», – сказав Конеченков.

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Він нагадав, що під час блекаутів у Одеській області функціонували три вітропарки, які працювали на користь країни та зменшували проблему відключень в області.

За словами Андрія Конеченкова, для розвитку вітрової енергетики найбільш перспективними регіонами є Одещина, Херсонщина, Миколаївщина та Запоріжжя, адже за рахунок перепадів температур у морях виникає постійний вітер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року – більше 35%.

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