Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори

Христина Жиренко
glavcom.ua
Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори
Зелена енергетика в Україні позбавить Росію можливості робити енергетичний терор

Зелена енергетика має найкращу стійкість до російських обстрілів – асоціація

Україна має вирішити проблеми галузі зеленої енергетики та пріоритетно її розвивати, оскільки вона значно стійкіша до російських обстрілів і таким чином має можливості позбавити Росію здійснювати енергетичний терор, вважає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

За його словами, аби держава вкладалася у вітроенергію, то блекаутів цього року можна було б уникнути зовсім, адже попри пошкоджені вітряки чи сонячні панелі станції можуть продовжувати генерувати енергію.

«У теплоелектростанцію якщо попадає ракета, то вона перестає повністю працювати. Якщо ракета потрапляє у вітроелектростанцію, то може бути знищена одна турбіна чи дві. Але весь вітропарк пошкодити неможливо. Багато треба ракет», – сказав Конеченков.

Він нагадав, що під час блекаутів у Одеській області функціонували три вітропарки, які працювали на користь країни та зменшували проблему відключень в області.

За словами Андрія Конеченкова, для розвитку вітрової енергетики найбільш перспективними регіонами є Одещина, Херсонщина, Миколаївщина та Запоріжжя, адже за рахунок перепадів температур у морях виникає постійний вітер. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. 

Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року – більше 35%.

Енергетичне співтовариство має на меті пришвидшити вирішення проблеми виплати 17,8 млрд грн боргів за електроенергію з ВДЕ.

Теги: Одещина Одеса альтернативна енергетика енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Іванюк
Борги на енергоринку заважають фінансуванню тарифу для населення – «Хмельницькенергозбут»
Вчора, 12:54
Росіяни вкотре вдалися до обстрілу цивільної інфраструктури
Росіяни 54 рази обстріляли Херсонську область: є жертви
Сьогодні, 08:57
Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ
Росії не вдасться накопичити і третини від випущених нею ракет – речник Повітряних сил
Сьогодні, 10:45

Новини

Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори
Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори
РГК підключила перший в Україні біометановий завод
РГК підключила перший в Україні біометановий завод
Відсутність змін законодавства – це головна перепона для запуску добудованих вітроелетростанцій – асоціація
Відсутність змін законодавства – це головна перепона для запуску добудованих вітроелетростанцій – асоціація
Одеська область під час відключень отримувала майже 20% електроенергії від місцевих вітростанцій – Міненерго
Одеська область під час відключень отримувала майже 20% електроенергії від місцевих вітростанцій – Міненерго
Нові вітроелектростанції не можуть працювати через відсутність законодавчих норм – інвестори
Нові вітроелектростанції не можуть працювати через відсутність законодавчих норм – інвестори
Деокупована Трифонівська сонячна електростанція відновила 50% своєї потужності
Деокупована Трифонівська сонячна електростанція відновила 50% своєї потужності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
53K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
31K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
25K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
13K
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень
8635
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту