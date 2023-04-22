Борги на енергоринку заважають фінансуванню тарифу для населення – «Хмельницькенергозбут»

«Через те, що нам не повертають різницю в тарифах, ми, відповідно, не розраховуємось з іншими нашими контрагентами»

Боргова криза на ринку електроенергії поглиблюється через затягування вирішення проблеми заборгованості перед постачальниками електроенергії для населення (постачальниками універсальних послуг, ПУП), заявив директор «Хмельницькенергозбут» Олег Іванюк.

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«Через те, що нам не повертають різницю в тарифах, ми, відповідно, не розраховуємось з іншими нашими контрагентами. Тому криза поглиблюється. Раніше компенсація відбувалась через механізм покладання спеціальних обов’язків. Компенсацію повертало ДП «Гарантований покупець». Але вже більше року ці кошти нам не повертають. Накопичуються борги – сума боргів вже більше 1 млрд грн. Відповідно на суму, що нам не повернув ГарПок, ми не розраховуємося з оператором системи розподілу, Енергоатомом і НЕК Укренерго», – зауважив він.

За словами Іванюка, в квітні ситуація не змінилась, борги продовжують нарощуватися. При цьому конструктивних рішень щодо вирішення проблеми профільними органами запропоновано не було.

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«Потрібно, щоб з боку держави була ініціатива, необхідно зібрати всі зацікавлені сторони і знайти шляхи вирішення проблеми», – відзначив він.

Нагадаємо, постачальники універсальних послуг (ПУП) просять Уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи. Звернення до влади підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електрики населенню.