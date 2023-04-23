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Росії не вдасться накопичити і третини від випущених нею ракет – речник Повітряних сил

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росії не вдасться накопичити і третини від випущених нею ракет – речник Повітряних сил
Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ
фото: armyinform.com.ua

Юрій Ігнат припустив, що країна-агресорка буде намагатися отримати якісь додаткові системи від інших країн

Восени і взимку Росія випустила велику кількість ракет: їй не вдасться накопити навіть третину від випущених ракет до осені. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

«Восени і взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто», – зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ припустив, що Росія намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн. На його думку, ворогу вдасться накописити деяку кількість ракет, проте навряд чи це буде така кількість, яку вони накопичили за попередні десятиліття.

«Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні», – додав Юрій Ігнат.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

Теги: росія інфраструктура населення санкції

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