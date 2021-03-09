Шотландські виробники віскі інвестують в зелений водень

Техніко-економічне обґрунтування проекту буде завершено в червні

Кілька шотландських компаній ініціювали проект з виробництва зеленого водню з використанням електроенергії від офшорних вітрових електростанцій. Частина екологічно чистого палива потім буде використовуватися для виробництва віскі на заводах округу Хайленд, – повідомляють Elektrovesti.

Проект фінансують енергетична компанія ScottishPower (дочірнє підприємство іспанського концерну Iberdrola), а також виробники віскі Glenmorangie, Whyte and Mackay і Diageo.

Даний проект є частиною Водневої програми півночі Шотландії, яка спрямована на виробництво, зберігання і розповсюдження зеленого водню в регіоні, інших частинах Великобританії, а також Європи.

Центральну роль в програмі займає порт Кромарті-Ферт, куди буде надходити електроенергія від розміщених неподалік морських вітрових електростанцій. У порту будуть розташовані електролізери і сховища водню, звідки паливо стане розподілятися споживачам і експортуватися. Техніко-економічне обґрунтування проекту має бути завершено в червні.

«Доставка зеленого водню в Glenmorangie, Whyte and Mackay і Diageo дасть їм можливість декарбонізувати теплопостачання своїх винокурень і солодовен. Водень замінить викопне паливо в процесі дистиляції», – зазначив виконавчий директор порту Кромарті-Ферт Боб Бускi.

«Цілком очевидно, що водень не тільки допоможе нам боротися зі зміною клімату, а й сприятиме економічному зростанню Шотландії», – заявив міністр енергетики Шотландії Пол Уілхаус.