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    Шотландські виробники віскі інвестують в зелений водень

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    План нового водневого проекту в порту Кромарті-Ферт &nbsp; - Шотландські виробники віскі інвестують в зелений водень

    План нового водневого проекту в порту Кромарті-Ферт

     

    Фото: elektrovesti.net

    Техніко-економічне обґрунтування проекту буде завершено в червні

    Кілька шотландських компаній ініціювали проект з виробництва зеленого водню з використанням електроенергії від офшорних вітрових електростанцій. Частина екологічно чистого палива потім буде використовуватися для виробництва віскі на заводах округу Хайленд, – повідомляють Elektrovesti.

    Проект фінансують енергетична компанія ScottishPower (дочірнє підприємство іспанського концерну Iberdrola), а також виробники віскі Glenmorangie, Whyte and Mackay і Diageo.

    Даний проект є частиною Водневої програми півночі Шотландії, яка спрямована на виробництво, зберігання і розповсюдження зеленого водню в регіоні, інших частинах Великобританії, а також Європи.

    Центральну роль в програмі займає порт Кромарті-Ферт, куди буде надходити електроенергія від розміщених неподалік морських вітрових електростанцій. У порту будуть розташовані електролізери і сховища водню, звідки паливо стане розподілятися споживачам і експортуватися. Техніко-економічне обґрунтування проекту має бути завершено в червні.

    «Доставка зеленого водню в Glenmorangie, Whyte and Mackay і Diageo дасть їм можливість декарбонізувати теплопостачання своїх винокурень і солодовен. Водень замінить викопне паливо в процесі дистиляції», – зазначив виконавчий директор порту Кромарті-Ферт Боб Бускi.

    «Цілком очевидно, що водень не тільки допоможе нам боротися зі зміною клімату, а й сприятиме економічному зростанню Шотландії», – заявив міністр енергетики Шотландії Пол Уілхаус.

    Теги: електроенергія Шотландія порт водень
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