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Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію
Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину
фото: depositphotos.com

У SBB заявили, що залізниці спричиняють 0,3% усіх викидів CO 2 транспорту у Швейцарії

Швейцарські федеральні залізниці (SBB CFF FFS) повністю переходять на джерела відновлювальної енергії з 1 січня 2025 року. Про це повідомляла пресслужба компанії. 

Всі лінії державного оператора повністю електрифіковані. Приблизно на 90% живлення забезпечують гідростанції, 10% – компанія отримувала завдяки інвестиціям в атомну енергетику, здійсненим у 1970-х роках.

«SBB більше не використовує електроенергію з цих інвестицій для залізничних операцій, а продає її на ринку електроенергії. Водночас компанія купує на ринку відповідну кількість електроенергії з відновлюваних джерел зі Швейцарії та решти Європи», – йдеться у повідомленні. 

Компанії належить вісім гідростанцій, акції ще пʼяти, 70 підстанцій та лінія подачі протяжністю 1800 км. Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину. 

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Теги: електроенергія енергетика Швейцарія

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