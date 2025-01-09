Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію

У SBB заявили, що залізниці спричиняють 0,3% усіх викидів CO 2 транспорту у Швейцарії

Швейцарські федеральні залізниці (SBB CFF FFS) повністю переходять на джерела відновлювальної енергії з 1 січня 2025 року. Про це повідомляла пресслужба компанії.

Всі лінії державного оператора повністю електрифіковані. Приблизно на 90% живлення забезпечують гідростанції, 10% – компанія отримувала завдяки інвестиціям в атомну енергетику, здійсненим у 1970-х роках.

«SBB більше не використовує електроенергію з цих інвестицій для залізничних операцій, а продає її на ринку електроенергії. Водночас компанія купує на ринку відповідну кількість електроенергії з відновлюваних джерел зі Швейцарії та решти Європи», – йдеться у повідомленні.

Компанії належить вісім гідростанцій, акції ще пʼяти, 70 підстанцій та лінія подачі протяжністю 1800 км. Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину.