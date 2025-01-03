Вартість електрики в Німеччині впала нижче нуля: Bloomberg пояснило феномен

Сильний вітер призвів до значного перевиробництва електроенергії в Німеччині

Ціни на електроенергію в Німеччині у перший торговий день року тимчасово впали нижче нуля. Подібний феномен відбувається дедалі частіше в Європі у зв'язку зі збільшенням потужностей відновлюваних джерел енергії. Про це пише Bloomberg.

Ціни були від'ємними протягом чотирьох годин вночі, коли виробництво вітрової енергії досягло 40 гігаватів, що значно перевищило попит.

У 2023 році в Європі було зафіксовано рекордну кількість годин з від'ємними цінами: у Німеччині – 468 годин (на 60% більше, ніж попереднього року), у Франції – 356 годин (удвічі більше), тоді як Іспанія вперше стикнулася з від'ємними цінами (247 годин). Це створює певні проблеми.

Деякі політики закликають обмежити субсидії, оскільки уряди повинні гарантувати виробникам мінімальну оплату, навіть коли енергія не потрібна.

До того ж погодні умови сильно впливають на виробництво відновлюваної енергії, що призводить до значних коливань на ринку: у грудні тривалий період штилю зупинив турбіни, після чого настало різке посилення вітру.

Частка виробленої електроенергії з відновлюваних джерел у Німеччині досягла 58% від усіх видів генерації за підсумками першого півріччя 2024 року.

З них 24% припало на генерацію з вітряної енергії, 14% – на фотоелектричні системи, 9% – на біомасу, 5% – на енергію морського вітру й 1% – на енергію з побутових відходів.

Нагадаємо, вартість газу на торгах у Європі зросла до максимального з жовтня 2023 року рівня. У якийсь момент вона досягала $540 за 1 000 кубометрів. Зазначається, що блакитне паливо подорожчало на тлі припинення постачання російського газу до Європи через Україну.