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Експерт пояснив, на кого ляже підвищення тарифів на транспортування газу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Експерт пояснив, на кого ляже підвищення тарифів на транспортування газу

Промислові споживачі найбільше заплатять за підвищення тарифів на транспортування ОГТСУ – Андріан Прокіп

Збільшення тарифів на транспортування газу через українську газотранспортну систему неминуче вплине на промислових споживачів на видобувні компанії. Про це пише Андріан Прокіп, експерт з програми «Енергетика» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» .

«Цей підвищений тариф платитимуть українські споживачі, зокрема промислові, адже тариф для побутових споживачів є регульованим, і публічного його обґрунтування ніхто не бачив», – зазначив Прокіп.

За його словами, така зміна тарифів вплине і на видобувників газу, які змушені будуть покривати додаткові витрати. Водночас Прокіп вказав на низку ключових проблем у вирішенні питання тарифів. Перша стосується різниці підходів до тарифоутворення в різних секторах.

«Якщо НКРЕКП вважає, що тариф на транспортування газу має покривати усі витрати оператора ГТС, то чому тариф на передачу електроенергії постійно затверджується заниженим? Це у регулятора ці дві природні монополії як улюблена та нелюбима дитина?» – запитує експерт.

Друга проблема стосується зниження обсягів транзиту газу через територію України.

«Проєктна потужність транзиту – 178 млрд кубометрів. Рекордний транзит був у 1998 році – 141 млрд. Після 2005 року почалось різке скорочення обсягів транзиту. У 2020 році транзит мав становити 65 млрд, але реальні обсяги були значно нижчими і продовжують падати», – нагадав Прокіп.

На думку експерта, у такій ситуації мала б проводитися модернізація ГТС. «Чому не проводилось модернізації ГТС? Чого всі чекали? І чому сьогодні українські компанії потрапляють у гірші умови через цю бездіяльність?» – наголосив він.

Нагадаємо, члени Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг виступили за розкриття подробиць формування нових тарифів для «Оператора ГТС України».

Теги: енергетика НКРЕКП транзит

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