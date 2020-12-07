Siemens очолила проект з виробництва в Чилі зеленого палива

Siemens очолила проект з виробництва в Чилі зеленого паливанова енергія
Сильні стійкі вітри Вогненної Землі сприяють розвитку водневої економіки
Підприємство по виробництву екологічно чистого водню і метанолу почне роботу в 2022 році
У Чилі розроблений інноваційний проект Haru Oni, спрямований на створення першого в світі інтегрованого промислового підприємства з виробництва зеленого водню і кліматично нейтрального метанолу, - повідомляє H2 View.
Проект реалізується урядом Чилі в партнерстві з рядом міжнародних компаній, зокрема - Siemens Energy і Porsche. При цьому Siemens виступає в якості системного інтегратора, що охоплює весь ланцюжок - від виробництва електроенергії з використанням своїх вітрових турбін Gamesa, до виробництва зеленого водню і перетворення його в метанол.
Проект Haru Oni буде реалізований на самому півдні Чилі, на острові Вогняна Земля, який славиться сильними і стійкими вітрами. Тобто, умови для розвитку вітрової енергетики - найсприятливіші.
Передбачається, що на стадії пілотного проекту, в 2022 році, буде вироблено 750 тис літрів метанолу на основі зеленого водню. До 2026 року потужність підприємства повинна досягти 550 млн літрів (3,5 млн барелів) щорічно.