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    Siemens очолила проект з виробництва в Чилі зеленого палива

    нова енергія
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    <p>Сильні стійкі вітри Вогненної Землі сприяють розвитку водневої економіки</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens очолила проект з виробництва в Чилі зеленого палива

    Сильні стійкі вітри Вогненної Землі сприяють розвитку водневої економіки

     

    Фото: siemens-energy.com

    Підприємство по виробництву екологічно чистого водню і метанолу почне роботу в 2022 році

    У Чилі розроблений інноваційний проект Haru Oni, спрямований на створення першого в світі інтегрованого промислового підприємства з виробництва зеленого водню і кліматично нейтрального метанолу, - повідомляє H2 View

    Проект реалізується урядом Чилі в партнерстві з рядом міжнародних компаній, зокрема - Siemens Energy і Porsche. При цьому Siemens виступає в якості системного інтегратора, що охоплює весь ланцюжок - від виробництва електроенергії з використанням своїх вітрових турбін Gamesa, до виробництва зеленого водню і перетворення його в метанол. 

    Проект Haru Oni буде реалізований на самому півдні Чилі, на острові Вогняна Земля, який славиться сильними і стійкими вітрами. Тобто, умови для розвитку вітрової енергетики - найсприятливіші. 

    Передбачається, що на стадії пілотного проекту, в 2022 році, буде вироблено 750 тис літрів метанолу на основі зеленого водню. До 2026 року потужність підприємства повинна досягти 550 млн літрів (3,5 млн барелів) щорічно.

    Теги: завод Чилі водень
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