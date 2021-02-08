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    Тринідад і Тобаго заявили про створення водневої економіки

    нова енергія
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    <p>Керівництво компаній з Тринідаду і Тобаго в ході підписання державно-приватного партнерства</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Тринідад і Тобаго заявили про створення водневої економіки

    Керівництво компаній з Тринідаду і Тобаго в ході підписання державно-приватного партнерства

     

    Фото: h2-view.com

    Невелика острівна держава Латинської Америки заявила про водневі амбіції

    Національна газова компанія і Національна енергетична корпорація Тринідаду і Тобаго, а також енергетична компанія країни Kenesjay Green Limited заявили, що об'єднали зусилля для спільної розробки екологічно чистих водневих проектів, як на регіональному рівні, так і на міжнародному, - повідомляє H2 View.

    Відповідно до підписаної угоди партнери будуть прагнути перейти до майбутнього з більш низьким рівнем викидів вуглецю за рахунок виробництва зеленого водню. Також компанії будуть вести активну інформаційно-пропагандистську роботу серед населення, підвищуючи його обізнаність в області енергоносія майбутнього, а також брати участь в розробці національної водневої стратегії.

    «Ми розглядаємо екологічно чисте виробництво водню як ключовий фактор для інтеграції відновлюваних джерел енергії в існуючі промислові підприємства нашої держави», - заявив президент Національної газової компанії Тринідаду і Тобаго Марк Локуен.

    Республіка Тринідад і Тобаго - острівна держава в південній частині Карибського моря, недалеко від узбережжя Венесуели. До 1962 року - Британська колонія. Основою економіки країни є видобуток і переробка природного газу і нафти. 65% скрапленого природного газу, що експортується в США, припадає на частку Тринідаду і Тобаго.

    Теги: США Південна Америка водень
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