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Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки – НБУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Будівництво зелених електростанцій покращуватиме стан економіки – НБУ
Нацбанк у своємі звіті наголошує, що розширення можливостей сектору відновлювальної енергетики сприятиме зменшенню дефіциту електроенергії
ілюстративне фото: Depositphotos

Регулятор зазначає, що ціна імпортної електроенергії вища за внутрішню

Будівництво в Україні станцій відновлюваної енергетики допоможе зменшувати витрати на імпорт дорогої електроенергії з ЄС, що матиме позитивний вплив на економіку країни. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. 

Регулятор зазначає, що імпорт електроенергії завдяки інтегрованості з європейською енергосистемою дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна імпортної електроенергії вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько $1 млрд.

«Водночас швидше відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, скоротять дефіцит е/е та є позитивним ризиком прогнозу», – зазначили в НБУ.

У звіті вказується, що подальші руйнування та збільшення дефіциту є вагомим негативним ризиком прогнозу.

У разі реалізації цього ризику темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін – вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання.

Як повідомлялося раніше, 16 липня Рада проголосувала за законопроєкти № 3853-IX та 3854-IX, що передбачають запровадження короткострокових стимулюючих митних пільг для ввезення в Україну енергетичного обладнання.

Однак, парламент не надав податкових стимулів вітровій генерації. Українська вітроенергетична асоціація вважає, що це може спричинити негативні наслідки для енергетичної системи України.

Теги: імпорт Національний банк альтернативна енергетика

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