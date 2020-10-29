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    У Каліфорнії відкрилася найпотужніша в світі воднева заправна станція

    нова енергія
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    <p>Воднева заправна станція Mission Hills в Сан-Фернандо</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Каліфорнії відкрилася найпотужніша в світі воднева заправна станція

    Воднева заправна станція Mission Hills в Сан-Фернандо

     

    Фото: h2-view.com

    Нова воднева заправка в 6 разів перевищує потужності існуючих конкурентів

    Компанія California Fuel Cell Partnership (CaFCP) оголосила про відкриття водневої заправної станції Mission Hills, потужність якої в шість разів перевищує потужності існуючих на даний момент аналогічних заправок, - повідомляє H2 View

    Станція Mission Hills розроблена компанією FirstElement Fuel, знаходиться в долині Сан-Фернандо (один з районів Лос-Анджелеса). Вона має чотири заправних позицій і працює цілодобово. 

    Загальна потужність нової заправної станції - 1,2 тонн екологічно чистого водню на добу. Вартість палива - 13,14 долара за кілограм, це середня ціна на ринку. 

    Компанія CaFCP заявила, що станція Mission Hills допоможе задовольнити потреби легкових автомобілів на водневих елементах в паливі не тільки в долині Сан-Фернандо, але і по всій Каліфорнії - світового лідера за кількістю водневих автомобілів.

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