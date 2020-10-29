У Каліфорнії відкрилася найпотужніша в світі воднева заправна станція нова енергія



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Воднева заправна станція Mission Hills в Сан-Фернандо Фото: h2-view.com

Нова воднева заправка в 6 разів перевищує потужності існуючих конкурентів

Компанія California Fuel Cell Partnership (CaFCP) оголосила про відкриття водневої заправної станції Mission Hills, потужність якої в шість разів перевищує потужності існуючих на даний момент аналогічних заправок, - повідомляє H2 View.

Станція Mission Hills розроблена компанією FirstElement Fuel, знаходиться в долині Сан-Фернандо (один з районів Лос-Анджелеса). Вона має чотири заправних позицій і працює цілодобово.

Загальна потужність нової заправної станції - 1,2 тонн екологічно чистого водню на добу. Вартість палива - 13,14 долара за кілограм, це середня ціна на ринку.

Компанія CaFCP заявила, що станція Mission Hills допоможе задовольнити потреби легкових автомобілів на водневих елементах в паливі не тільки в долині Сан-Фернандо, але і по всій Каліфорнії - світового лідера за кількістю водневих автомобілів.