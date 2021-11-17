У Пекіні відкрилася воднева заправка спеціально для зимових Олімпійських ігор

Заправка отримала поетичну назву «Воднева станція рідкого сонячного світла»

У китайському місті Чжанцзякоу неподалік Пекіна, де пройдуть зимові Олімпійські ігри 2022 року, відкрилася нова воднева заправна станція, яка отримала поетичну назву «Воднева станція рідкого сонячного світла», – повідомляє H2 View.

Для виробництва водню (до 100 кг на день) використовується так званий рідкий сонячний метанол – електронне паливо або паливо для вироблення електроенергії, яке синтезується з вуглекислого газу та екологічно чистого водню, який виробляється з відновлюваних джерел електроенергії, таких як сонце та вітер.

Водень, що виробляється на новому майданчику, використовуватиметься для заправки автомобілів на водневих паливних елементах під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які мають відбутися 4-20 лютого 2022 року.

«Китай розвиває відновлювану та водневу енергетику, виходячи з державної концепції «Вуглецева нейтральність до 2060 року». Ця демонстраційна робота на «Водневій станції рідкого сонячного світла» прискорить досягнення цієї мети», – сказав під час презентації станції автор та керівник проекту, академік Китайської академії наук Лі Цан.