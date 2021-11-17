  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Пекіні відкрилася воднева заправка спеціально для зимових Олімпійських ігор

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Воднева заправна станція з нетерпінням чекає на олімпійців - У Пекіні відкрилася воднева заправка спеціально для зимових Олімпійських ігор

    Воднева заправна станція з нетерпінням чекає на олімпійців

    Фото: Methanol Institute

    Заправка отримала поетичну назву «Воднева станція рідкого сонячного світла»

    У китайському місті Чжанцзякоу неподалік Пекіна, де пройдуть зимові Олімпійські ігри 2022 року, відкрилася нова воднева заправна станція, яка отримала поетичну назву «Воднева станція рідкого сонячного світла», – повідомляє H2 View.

    Для виробництва водню (до 100 кг на день) використовується так званий рідкий сонячний метанол – електронне паливо або паливо для вироблення електроенергії, яке синтезується з вуглекислого газу та екологічно чистого водню, який виробляється з відновлюваних джерел електроенергії, таких як сонце та вітер.

    Водень, що виробляється на новому майданчику, використовуватиметься для заправки автомобілів на водневих паливних елементах під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які мають відбутися 4-20 лютого 2022 року.

    «Китай розвиває відновлювану та водневу енергетику, виходячи з державної концепції «Вуглецева нейтральність до 2060 року». Ця демонстраційна робота на «Водневій станції рідкого сонячного світла» прискорить досягнення цієї мети», – сказав під час презентації станції автор та керівник проекту, академік Китайської академії наук Лі Цан.

    Читайте також:

    Теги: Китай автомобіль водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Пекіні відкрилася воднева заправка спеціально для зимових Олімпійських ігор