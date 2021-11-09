Євросоюз виділить Польщі 22 млн євро на будівництво водневих заправок

Крім цього, 151 млн євро буде виділено на зарядні станції для електрокарів

Євросоюз виділить Польщі на зарядні станції для електромобілів та водневі заправки 173 млн євро. Кошти країна отримає у рамках програми допомоги, затвердженої Європейською комісією, – повідомляють Elektrovesti.

Європейська комісія встановила, що плани Польщі щодо розвитку інфраструктури та створення зарядних станцій для електромобілів відповідають нормам ЄС. На їх створення буде виділено 151 млн євро, а в будівництво державних водневих заправних станцій планується вкласти 22 млн євро.

Частина програми передбачає збирання даних щодо використання водневих транспортних засобів. Заявники повинні відповідати критеріям, пов'язаним із вимогами доцільності проектів. Зокрема це забезпечення відповідного місця для запланованого розширення інфраструктури.

В даний час Польща активно розвиває водневі проекти. Так, нещодавно компанія Pesa презентувала водневий локомотив, який може працювати без машиніста. Управління здійснюється з пульта дистанційного керування. Однієї заправки, 175 кг водню, вистачає на добу роботи локомотива.