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    У Німеччині почали будувати найбільшу в світі водневу заправку для поїздів

    нова енергія
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    <p>Закладка фундаменту нової водневої заправної станції</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Німеччині почали будувати найбільшу в світі водневу заправку для поїздів

    Закладка фундаменту нової водневої заправної станції

     

    Фото: h2-view.com

    Заправна станція буде введена в експлуатацію через два роки

    У Гессені (Німеччина) відбулася церемонія закладки фундаменту нової водневої заправної станції для поїздів. Перший камінь заклав державний секретар міністерства економіки, енергетики, транспорту і житлового будівництва Йенс Дойчендорф, - повідомляє H2 View

    «Даний проект вартістю 500 млн євро стане базою для найбільшого в світі парку водневих поїздів» - сказав керуючий директор німецького оператора громадського транспорту Rhein-Main-Verkehrsverbund Кнут Рінгат. 

    Воднева станція буде обслуговувати 27 електропоїздів Coradia iLint, які виробляє французька машинобудівна компанія Alstom. Запас ходу поїздів на одній заправці - 1000 км. Передбачається, що станція буде введена в експлуатацію в грудні 2022 року. 

    Треба відзначити, що це буде друга в світі воднева станція для поїздів. Перша в даний час будується в Бремерверде, Нижня Саксонія.

    Німеччина водень
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