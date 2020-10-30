У Німеччині почали будувати найбільшу в світі водневу заправку для поїздів нова енергія



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Закладка фундаменту нової водневої заправної станції Фото: h2-view.com

Заправна станція буде введена в експлуатацію через два роки

У Гессені (Німеччина) відбулася церемонія закладки фундаменту нової водневої заправної станції для поїздів. Перший камінь заклав державний секретар міністерства економіки, енергетики, транспорту і житлового будівництва Йенс Дойчендорф, - повідомляє H2 View.

«Даний проект вартістю 500 млн євро стане базою для найбільшого в світі парку водневих поїздів» - сказав керуючий директор німецького оператора громадського транспорту Rhein-Main-Verkehrsverbund Кнут Рінгат.

Воднева станція буде обслуговувати 27 електропоїздів Coradia iLint, які виробляє французька машинобудівна компанія Alstom. Запас ходу поїздів на одній заправці - 1000 км. Передбачається, що станція буде введена в експлуатацію в грудні 2022 року.

Треба відзначити, що це буде друга в світі воднева станція для поїздів. Перша в даний час будується в Бремерверде, Нижня Саксонія.