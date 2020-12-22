У Південній Кореї вийшов на маршрут перший водневий автобус

У Південній Кореї вийшов на маршрут перший водневий автобуснова енергія
Корейський автобус на водневих паливних елементах
Однієї заправки автобусу вистачає на цілий день роботи
Столичний уряд Сеула (SMG) запустив на регулярному міському маршруті №370 в центрі мегаполісу автобус на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.
Маршрут №370 був обраний з-за безпосередній близькості до найближчої водневої заправної станції Gangdong - вона знаходиться всього в 2,4 км від гаража автобусів маршруту, які заправляються звичайним дизельним паливом. Як заявило SMG, однією дозаправки досить для роботи протягом дня.
Створення безвуглецевої транспортної системи та впровадження автобусів з водневими двигунами - один з ключових проектів «Нового зеленого курсу», який був проголошений в столиці Південної Кореї в липні 2020 року.SMG планує до 2025 року збільшити кількість автобусів на водневих паливних елементах до 1000 одиниць, побудувавши при цьому в Сеулі 11 нових водневих станцій.