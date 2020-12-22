У Південній Кореї вийшов на маршрут перший водневий автобус

Однієї заправки автобусу вистачає на цілий день роботи

Столичний уряд Сеула (SMG) запустив на регулярному міському маршруті №370 в центрі мегаполісу автобус на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Маршрут №370 був обраний з-за безпосередній близькості до найближчої водневої заправної станції Gangdong - вона знаходиться всього в 2,4 км від гаража автобусів маршруту, які заправляються звичайним дизельним паливом. Як заявило SMG, однією дозаправки досить для роботи протягом дня.

Створення безвуглецевої транспортної системи та впровадження автобусів з водневими двигунами - один з ключових проектів «Нового зеленого курсу», який був проголошений в столиці Південної Кореї в липні 2020 року.

SMG планує до 2025 року збільшити кількість автобусів на водневих паливних елементах до 1000 одиниць, побудувавши при цьому в Сеулі 11 нових водневих станцій.