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    У Південній Кореї вийшов на маршрут перший водневий автобус

    нова енергія
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    <p>Корейський автобус на водневих паливних елементах</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Південній Кореї вийшов на маршрут перший водневий автобус

    Корейський автобус на водневих паливних елементах

     

    Фото: h2-view.com

    Однієї заправки автобусу вистачає на цілий день роботи

    Столичний уряд Сеула (SMG) запустив на регулярному міському маршруті №370 в центрі мегаполісу автобус на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

    Маршрут №370 був обраний з-за безпосередній близькості до найближчої водневої заправної станції Gangdong - вона знаходиться всього в 2,4 км від гаража автобусів маршруту, які заправляються звичайним дизельним паливом. Як заявило SMG, однією дозаправки досить для роботи протягом дня.

    Створення безвуглецевої транспортної системи та впровадження автобусів з водневими двигунами - один з ключових проектів «Нового зеленого курсу», який був проголошений в столиці Південної Кореї в липні 2020 року.

    SMG планує до 2025 року збільшити кількість автобусів на водневих паливних елементах до 1000 одиниць, побудувавши при цьому в Сеулі 11 нових водневих станцій.
    Теги: громадський транспорт Південна Корея уряд водень
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