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    У Скандинавії за $110 млрд створюється «Катапульта зеленого водню»

    нова енергія
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    <p>У Скандинавії є всі можливості для виробництва дешевого зеленого водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Скандинавії за $110 млрд створюється «Катапульта зеленого водню»

    У Скандинавії є всі можливості для виробництва дешевого зеленого водню

     

    Фото: power-technology.com

    Новий водневий проект дозволить створити понад 120 тис робочих місць

    Сім скандинавських компаній - ACWA Power, Iberdrola, CWP Renewables, Envision, Ørsted, Snam і Yara, створили коаліцію Green Hydrogen Catapult («Катапульта зеленого водню»). Консорціум передбачає побудувати до 2026 року 25 ГВт потужностей для виробництва екологічно чистого палива, - повідомляють Elektrovesti.

    Цікаво, що серед учасників коаліції не тільки електроенергетичні компанії, але і газова компанія Snam, а також виробник добрив Yara, який вже працює з Ørsted над виробництвом зеленого водню і аміаку.

    Нова ініціатива націлена на розгортання до 2026 року 25 ГВт потужностей з виробництва водню на основі відновлюваних джерел енергії, з метою зниження витрат на виробництво палива до рівня нижче 2 доларів за кілограм.

    Така ціна - свого роду переломний момент, пройшовши який екологічно чистий водень стане конкурентоспроможним і комерційно привабливим для використання в різних секторах економіки.

    Реалізація проекту Green Hydrogen Catapult зажадає інвестицій у розмірі близько 110 мільярдів доларів і створить більш 120 тис робочих місць.

    Теги: електроенергія водень
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