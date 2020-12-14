У Скандинавії за $110 млрд створюється «Катапульта зеленого водню»

У Скандинавії є всі можливості для виробництва дешевого зеленого водню

Новий водневий проект дозволить створити понад 120 тис робочих місць

Сім скандинавських компаній - ACWA Power, Iberdrola, CWP Renewables, Envision, Ørsted, Snam і Yara, створили коаліцію Green Hydrogen Catapult («Катапульта зеленого водню»). Консорціум передбачає побудувати до 2026 року 25 ГВт потужностей для виробництва екологічно чистого палива, - повідомляють Elektrovesti.

Цікаво, що серед учасників коаліції не тільки електроенергетичні компанії, але і газова компанія Snam, а також виробник добрив Yara, який вже працює з Ørsted над виробництвом зеленого водню і аміаку.

Нова ініціатива націлена на розгортання до 2026 року 25 ГВт потужностей з виробництва водню на основі відновлюваних джерел енергії, з метою зниження витрат на виробництво палива до рівня нижче 2 доларів за кілограм.

Така ціна - свого роду переломний момент, пройшовши який екологічно чистий водень стане конкурентоспроможним і комерційно привабливим для використання в різних секторах економіки.

Реалізація проекту Green Hydrogen Catapult зажадає інвестицій у розмірі близько 110 мільярдів доларів і створить більш 120 тис робочих місць.