Університет Дубліна почав випробування першого в Ірландії водневого автобуса

Автобус на водневих паливних елементах курсуватиме між студентськими кампусами

У Дубліні почалися випробування першого в Ірландії водневого автобуса виробництва компанії Caetano. Автобус, що зійшов з конвеєра в листопаді, буде поки що курсуватимуть між кампусами Дублінського міського університету, - повідомляє H2 View.

Випробування проводяться в рамках стратегічної ініціативи уряду Ірландії з розробки нових технологій для екологічно чистого транспорту.

Автобус Caetano обладнаний різними датчиками, приймачами і міні-комп'ютерами, які в режимі онлайн будуть збирати й аналізувати інформацію (зокрема, зміни складу атмосфери на різних ділянках маршруту) під час руху.

«Це випробування було задумано нами понад рік тому. І ось тепер перший в Ірландії водневий автобус курсує по ірландських дорогах на паливі, зробленому в Ірландії», - сказав доцент кафедри стійкої енергетики і водневих технологій Дублінського міського університету, співзасновник Hydrogen Ireland Association Джеймс Картон.