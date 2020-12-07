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    Університет Дубліна почав випробування першого в Ірландії водневого автобуса

    нова енергія
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    <p>Університет відіграє ключову роль у випробуванні інноваційного транспорту</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Університет Дубліна почав випробування першого в Ірландії водневого автобуса

    Університет відіграє ключову роль у випробуванні інноваційного транспорту

     

    Фото: h2-view.com

    Автобус на водневих паливних елементах курсуватиме між студентськими кампусами

    У Дубліні почалися випробування першого в Ірландії водневого автобуса виробництва компанії Caetano. Автобус, що зійшов з конвеєра в листопаді, буде поки що курсуватимуть між кампусами Дублінського міського університету, - повідомляє H2 View

    Випробування проводяться в рамках стратегічної ініціативи уряду Ірландії з розробки нових технологій для екологічно чистого транспорту. 

    Автобус Caetano обладнаний різними датчиками, приймачами і міні-комп'ютерами, які в режимі онлайн будуть збирати й аналізувати інформацію (зокрема, зміни складу атмосфери на різних ділянках маршруту) під час руху.

    «Це випробування було задумано нами понад рік тому. І ось тепер перший в Ірландії водневий автобус курсує по ірландських дорогах на паливі, зробленому в Ірландії», - сказав доцент кафедри стійкої енергетики і водневих технологій Дублінського міського університету, співзасновник Hydrogen Ireland Association Джеймс Картон.

    Теги: громадський транспорт автопарк університет водень
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