  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Англії випробували перший поїзд, який працює на водні

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Водневий поїзд HydroFLEX</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Англії випробували перший поїзд, який працює на водні

    Водневий поїзд HydroFLEX

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування - підсумок дворічних розробок, які обійшлися в 1,75 млн фунтів

    Сьогодні, 30 вересня, в графстві Уорікшир (центральна Англія) відбулися випробування першого в Великобританії поїзда HydroFLEX, що працює на водневих паливних елементах, - повідомляє H2-View

    Перша подорож водневого поїзда - підсумок майже дворічних спільних робіт компанії Porterbrook, яка надає рішення для рухомого складу, і Університету Бірмінгема - він розробив силовий модуль з водневим живленням і акумуляторною батареєю. 

    Університет і комерційна компанія вклали в проект більше 1 мільйона фунтів стерлінгів. Крім того, грант в розмірі 750 тис фунтів на створення водневого поїзда виділило Міністерство транспорту Великобританії. 

    «Ми маємо намір почати серійне виробництво поїздів HydroFLEX - перший в світі дворежимний рухомий склад, що працює на електриці і водні. Імовірно, це станеться вже в 2023 році», - сказала генеральний директор Porterbrook Мері Грант.

    Англія університет водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies