В Англії випробували перший поїзд, який працює на водні нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водневий поїзд HydroFLEX Фото: h2-view.com

Випробування - підсумок дворічних розробок, які обійшлися в 1,75 млн фунтів

Сьогодні, 30 вересня, в графстві Уорікшир (центральна Англія) відбулися випробування першого в Великобританії поїзда HydroFLEX, що працює на водневих паливних елементах, - повідомляє H2-View.

Перша подорож водневого поїзда - підсумок майже дворічних спільних робіт компанії Porterbrook, яка надає рішення для рухомого складу, і Університету Бірмінгема - він розробив силовий модуль з водневим живленням і акумуляторною батареєю.

Університет і комерційна компанія вклали в проект більше 1 мільйона фунтів стерлінгів. Крім того, грант в розмірі 750 тис фунтів на створення водневого поїзда виділило Міністерство транспорту Великобританії.

«Ми маємо намір почати серійне виробництво поїздів HydroFLEX - перший в світі дворежимний рухомий склад, що працює на електриці і водні. Імовірно, це станеться вже в 2023 році», - сказала генеральний директор Porterbrook Мері Грант.