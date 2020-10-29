В Британії почали займатися водневим садівництвом нова енергія



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Зелені плантації в Англії Фото: h2-view.com

Інноваційному садівництву здійснюють провідні енергетичні компанії Англії

Інноваційні енергетичні компанії Англії Protium і CambridgeHOK об'єднали свої зусилля, щоб прискорити використання екологічно чистої водневої енергії в садівничому секторі Великобританії, - повідомляє H2 View.

Угода дозволить Protium підтримувати своїх садівничих клієнтів у впровадженні та оптимізації рішень з нульовим рівнем викидів, зокрема екологічно чистого водню, через розробку проектів чистої енергії з CambridgeHOK.

«Садівництво Великобританії переживає швидкі технологічні зміни, є значний інтерес до рішень в області зеленої енергії, тому ми дуже раді співпраці з таким авторитетним гравцем в цій сфері», - сказав засновник і генеральний директор Protium Кріс Джексон.