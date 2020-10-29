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    В Британії почали займатися водневим садівництвом

    нова енергія
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    <p>Зелені плантації в Англії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Британії почали займатися водневим садівництвом

    Зелені плантації в Англії

     

    Фото: h2-view.com

    Інноваційному садівництву здійснюють провідні енергетичні компанії Англії

    Інноваційні енергетичні компанії Англії Protium і CambridgeHOK об'єднали свої зусилля, щоб прискорити використання екологічно чистої водневої енергії в садівничому секторі Великобританії, - повідомляє H2 View

    Угода дозволить Protium підтримувати своїх садівничих клієнтів у впровадженні та оптимізації рішень з нульовим рівнем викидів, зокрема екологічно чистого водню, через розробку проектів чистої енергії з CambridgeHOK. 

    «Садівництво Великобританії переживає швидкі технологічні зміни, є значний інтерес до рішень в області зеленої енергії, тому ми дуже раді співпраці з таким авторитетним гравцем в цій сфері», - сказав засновник і генеральний директор Protium Кріс Джексон.

    Англія водень
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