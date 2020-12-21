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    В Іспанії будують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Енергетична компанія Enagas заявила, що водень для неї - найважливіша частина стратегічного розвитку</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Іспанії будують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    Енергетична компанія Enagas заявила, що водень для неї - найважливіша частина стратегічного розвитку

     

    Фото: elektrovesti.net

    Підприємство буде побудовано на місці вугільної електростанції

    Іспанські газові компанії Enagas і Naturgy заявили про початок будівництва найбільшого в країні заводу з виробництва зеленого водню, - повідомляють Elektrovesti.

    Підприємство буде розташоване в місті Ла Робла (Кастилія) на місці вугільної електростанції, яку компанія Naturgy закрила влітку 2019 року, і стане використовувати розвинену енергетичну інфраструктуру.

    Передбачається, що завод зможе виробляти 9 тис тонн щорічно. Електролізер потужністю 60 МВт буде живитися від сонячної фотоелектричної станції.

    «Зелений водень буде задовольняти місцеві потреби в газовому паливі, а в майбутньому може бути експортований в північно-західну Європу», - йдеться в спільній заяві Enagas і Naturgy.

    Теги: завод водень
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