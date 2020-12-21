В Іспанії будують найбільший завод з виробництва зеленого водню

Енергетична компанія Enagas заявила, що водень для неї - найважливіша частина стратегічного розвитку

Підприємство буде побудовано на місці вугільної електростанції

Іспанські газові компанії Enagas і Naturgy заявили про початок будівництва найбільшого в країні заводу з виробництва зеленого водню, - повідомляють Elektrovesti.

Підприємство буде розташоване в місті Ла Робла (Кастилія) на місці вугільної електростанції, яку компанія Naturgy закрила влітку 2019 року, і стане використовувати розвинену енергетичну інфраструктуру.

Передбачається, що завод зможе виробляти 9 тис тонн щорічно. Електролізер потужністю 60 МВт буде живитися від сонячної фотоелектричної станції.

«Зелений водень буде задовольняти місцеві потреби в газовому паливі, а в майбутньому може бути експортований в північно-західну Європу», - йдеться в спільній заяві Enagas і Naturgy.