В Іспанії відкрилася перша воднева автозаправна станція

Нова воднева станція поєднала Мадрид і Барселону

Іспанські компанії Fusion Fuel Green і Grupo Zoilio Rios підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення перших в країні водневих заправних станцій. Таким чином, зроблено ще один крок до реалізації національної водневої стратегії Іспанії, – повідомляє H2 View.

Це перша угода про створення водневої автозаправної станції в Іспанії. Згідно з документом, Fusion Fuel, один з лідерів в області екологічно чистого водню, буде поставляти зелений водень на заправну станцію El Cisne в Сарагосі.

Ця автозаправка розташована на автомагістралі A2, яка є однією з головних магістральних доріг Іспанії – вона з'єднує столицю країни Мадрид і Барселону.

Fusion Fuel Green і Grupo Zoilio Rios також розроблять і побудують перший в Іспанії завод з виробництва екологічно чистого водню, який у міру розвитку ринку водневих автомобілів буде постачати паливо на інші автозаправні станції Zoilo Rios.

«Завдяки відмінним сонячним ресурсів в Іспанії ми можемо виробляти екологічно чистий водень за порівняно низькими цінами. Це відмінний ринок для наших нових технологій», – сказав керівник відділу розвитку бізнесу Fusion Fuel Жоао Ванон.