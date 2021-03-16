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    В Іспанії відкрилася перша воднева автозаправна станція

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    Відкриття водневої автозаправної станції El Cisne в Сарагосі &nbsp; - В Іспанії відкрилася перша воднева автозаправна станція

    Відкриття водневої автозаправної станції El Cisne в Сарагосі

     

    Фото: izecomunicacionindustrial.es

    Нова воднева станція поєднала Мадрид і Барселону

    Іспанські компанії Fusion Fuel Green і Grupo Zoilio Rios підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення перших в країні водневих заправних станцій. Таким чином, зроблено ще один крок до реалізації національної водневої стратегії Іспанії, – повідомляє H2 View.

    Це перша угода про створення водневої автозаправної станції в Іспанії. Згідно з документом, Fusion Fuel, один з лідерів в області екологічно чистого водню, буде поставляти зелений водень на заправну станцію El Cisne в Сарагосі.

    Ця автозаправка розташована на автомагістралі A2, яка є однією з головних магістральних доріг Іспанії – вона з'єднує столицю країни Мадрид і Барселону.

    Fusion Fuel Green і Grupo Zoilio Rios також розроблять і побудують перший в Іспанії завод з виробництва екологічно чистого водню, який у міру розвитку ринку водневих автомобілів буде постачати паливо на інші автозаправні станції Zoilo Rios.

    «Завдяки відмінним сонячним ресурсів в Іспанії ми можемо виробляти екологічно чистий водень за порівняно низькими цінами. Це відмінний ринок для наших нових технологій», – сказав керівник відділу розвитку бізнесу Fusion Fuel Жоао Ванон.

    Теги: ринок Меморандум завод водень Мадрид
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