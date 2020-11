В Омані створюється найбільший в регіоні центр з виробництва водню

Водень буде вироблятися виключно завдяки сонячній енергії

Порт Сохар і вільна економічна зона Оману (SOHAR Port and Freezone), яка розташована в цьому місті, приступають до створення великомасштабного центру з виробництва зеленого водню, який буде працювати на сонячній енергії, - повідомляють Elektrovesti.

Проект під назвою SOHAR Port and Freezone Going Green розроблявся у співпраці з портом Роттердам (якому належить 50% акцій SOHAR Port and Freezone) і німецької водневої компанією Hydrogen Rise.

Новий водневий центр буде забезпечуватися від декількох сонячних електростанцій, які будуються зараз в районі порту і міста. Всього передбачається побудувати приблизно 3,5 ГВт фотоелектричних станцій.

«У зв'язку зі зниженням витрат на виробництво сонячної енергії, будівництво електролізерів в нашому місті, де відмінні поновлювані ресурси, може стати недорогим варіантом для виробництва водню», - сказав генеральний директор порту Сохар Марк Гайленкірхен.