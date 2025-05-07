Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Пєсков: «потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень»

У Москві напередодні та під час святкування Дня Перемоги запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков попросив москвичів «з розумінням» поставитися до цих заходів, пояснюючи їх необхідністю «належного рівня» проведення святкових заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ви знаєте, були дані відповідні роз'яснення, можуть бути обмеження в роботі, це не збої, це обмеження в роботі мобільного інтернету з зрозумілих причин. І, звичайно, тут потрібно з розумінням ставитися», - заявив Пєсков.

Представник Кремля додав, що влада повинна враховувати «небезпечне сусідство», натякаючи на атаки безпілотників на деяких територіях Росії, в тому числі поблизу Москви.

«У зв'язку з цим протягом усіх днів, коли тут перебуватимуть гості цих святкувань, тобто до 10 числа включно, ну, напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень у роботі мобільного інтернету», – додав Пєсков.

Як відомо, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція щодо перемир'я на 9 травня залишається актуальною, але від України нібито не було сигналу.

«На жаль, ми досі не чули з Києва жодної заяви, в якій ішлося б про готовність приєднатися до святкового перемир'я», – сказав Пєсков.

На цьому ж брифінгу Пєсков сказав, що пропозиція Путіна про триденне перемир'я на честь «Дня перемоги» залишається чинною, але попередив, що на будь-які спроби української сторони завдавати ударів по російських позиціях або об'єктах «буде надано адекватну відповідь».

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Опісля Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. Так, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України.