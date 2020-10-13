В Шотландію прибули перші в світі двоповерхові водневі автобуси нова енергія



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Керівництво Абердіна на тлі водневого автобуса Фото: h2-view.com

На маршрут інноваційні автобуси вийдуть в листопаді

П'ятнадцять перших в світі двоповерхових автобусів з водневим двигуном прибули в Абердін, головний морський і рибальський порт Шотландії. Автобуси пройдуть кілька тижнів завершальних випробувань на вулицях міста, одночасно з навчанням водіїв, а в експлуатацію вони будуть введені в листопаді, - повідомляє H2 View.

Автобуси з водневими елементами зроблені компанією Wrightbus з Північної Ірландії, і доповнять існуючий водневий парк Абердіна - це близько десятка воднево-електричних фургонів і підмітально-прибиральних машин.

«Ми дуже пишаємося тим, що привезли в Абердін перші в світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном, оскільки це показує, що місто як і раніше знаходиться в авангарді розвитку зелених технологій», - заявила один з керівників міської ради Абердіна Дженні Ленг.

Після Абердіна двоповерхові водневі автобуси Wrightbus з'являться в Лондоні та Бірмінгемі.