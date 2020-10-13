  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Шотландію прибули перші в світі двоповерхові водневі автобуси

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Керівництво Абердіна на тлі водневого автобуса</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Шотландію прибули перші в світі двоповерхові водневі автобуси

    Керівництво Абердіна на тлі водневого автобуса

     

    Фото: h2-view.com

    На маршрут інноваційні автобуси вийдуть в листопаді

    П'ятнадцять перших в світі двоповерхових автобусів з водневим двигуном прибули в Абердін, головний морський і рибальський порт Шотландії. Автобуси пройдуть кілька тижнів завершальних випробувань на вулицях міста, одночасно з навчанням водіїв, а в експлуатацію вони будуть введені в листопаді, - повідомляє H2 View

    Автобуси з водневими елементами зроблені компанією Wrightbus з Північної Ірландії, і доповнять існуючий водневий парк Абердіна - це близько десятка воднево-електричних фургонів і підмітально-прибиральних машин. 

    «Ми дуже пишаємося тим, що привезли в Абердін перші в світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном, оскільки це показує, що місто як і раніше знаходиться в авангарді розвитку зелених технологій», - заявила один з керівників міської ради Абердіна Дженні Ленг. 

    Після Абердіна двоповерхові водневі автобуси Wrightbus з'являться в Лондоні та Бірмінгемі.

    громадський транспорт автопарк місто водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies