Водень може забезпечити 24% енергобалансу Євросоюзу до 2050 року

Використання потужностей газорозподільних систем для доставки водню та метану дозволить зменшити витрати на інфраструктуру в рамках декарбонізації

В звіті консорціум Ready4H2, що об’єднує газорозподільні компанії з 16 країн Європи та України, зазначено, що ключова роль в розвитку споживання водню належить газорозподільним мережам. Як повідомляє Green Deal, в дослідженні підкреслено: «1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури країн ЄС зможе працювати на «чистому» водні, що становить понад 96% мереж членів альянсу».

Згідно звіту Ready4H2, перевагою газової інфраструктуру при переході на використання водню, є її надійність, що дозволяє забезпечувати енергоносієм споживачів в найхолодніші зими. Використання потужностей газорозподільних систем для доставки «зеленого» водню та метану дозволить зменшити загальні витрати на інфраструктуру в рамках декарбонізації Європи. При формуванні звіту використані дані від членів консорціуму, а також досліджень , що проводяться в рамках водневого проекту РГК. Українська компанія є єдиним членом Ready4H2, з країни, що не входить до ЄС.

«У сценарії декарбонізації, що передбачає використання значних обсягів «чистого» водню та метану, потреба в інвестиціях у комбіновану енергетичну та газову інфраструктуру зменшується на третину, тобто на EUR41 млрд на рік», – повідомляється у звіті.

З іншого боку, використання місцевих газорозподільних систем, до яких підключено 99% промислових кінцевих споживачів у ЄС, сприятимуть формуванню водневих магістральних трубопроводів. Це, у свою чергу, «приведе до конкурентного ринку водню в Європі та зниження вартості його споживання», наголошується в документі.

Відповідно до нього, «зелений» водень і метан можуть стати джерелами безперервного постачання «чистої» електроенергії, тоді як вітрова та сонячна енергетика є непостійними, оскільки залежні від погоди.

Аналітики відзначили, що європейські підземні сховища, підключені до газових мереж, можуть забезпечувати потреби європейців у природному газі протягом трьох місяців, в той час як акумулятори електроенергії – лише один день.

Водневий проект РГК: програма підготовки газорозподільних систем до доставки споживачам водню та інших «зелених» синтетичних газів. Проект діє з 2020 року, коли були створені 5 спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж і обладнання. Науковими партнерами проекту є вісім наукових установ, в тому числі НАНУ. Європейський консорціум Ready4H2 включив водневий проект РГК до сімки провідних проектів із дослідження розподілу газоводенвих сумішей.