Німеччина дала оцінку відмові Росії від участі в Мюнхенській конференції

Мюнхенська конференція з безпеки є платформою для обговорення питань безпеки в Європі

Відмова російських офіційних осіб від участі у Мюнхенській безпековій конференції створює загрозу для мирного процесу, оскільки європейська спільнота позбавляється ще однієї можливості обговорити кризу навколо України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляють російські ЗМІ.

«Я їду сьогодні до Мюнхена , щоб обговорити те, як ми можемо відповісти на логіку загроз застосування сили та військової ескалації логікою діалогу. Саме в нинішній надзвичайно небезпечній ситуації було б так важливо зустрітися у Мюнхені з російськими представниками», – зазначила Бербок

Нагадаємо, спеціальне засідання ОБСЄ через посилену військову активність РФ біля кордонів України у п’ятницю, 18 лютого, пройде без Росії. До слова, президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Як відомо, Байден спрогнозував чергову дату російського вторгнення. Він висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.