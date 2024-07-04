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Київрада збільшила суму відшкодування за придбання генераторів: хто може отримати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Київрада збільшила суму відшкодування за придбання генераторів: хто може отримати
Збільшення суми відшкодування пов'язане з необхідністю знизити фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних будинків, які встановлюють у себе альтернативні джерела енергії
фото з відкритих джерел

Відтепер співвласники багатоповерхових будинків можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн компенсації

Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків. Рішення було ухвалено на пленарному засіданні.

Рішення пов'язане з необхідністю знизити фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних будинків, які встановлюють у себе альтернативні джерела енергії.

«В умовах війни місто надає часткову компенсацію об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків за купівлю генераторів. І сьогодні Київрада збільшила суму цих відшкодувань, оскільки існує дуже гостра потреба обладнати всі будинки альтернативними джерелами енергії», – наголосив голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський.

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7–16 поверхів – до 200 тис. грн компенсації, а також будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями – до 300 тис. грн компенсації. Це рішення встановлює додаткові соціальні гарантії для проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану.

Зокрема, співвласники, які вже раніше отримали компенсацію, зможуть доотримати суму відшкодування, відповідно до нових змін.

Нагадаємо, програма «75/25%», яка передбачає часткове відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів немає обмеження фінансування.

Раніше повідомлялося, що уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

До слова, у Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.

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Теги: генератор Київрада депутат соцвиплати альтернативна енергетика

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