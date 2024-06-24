Євросоюз звинувачує Apple у порушенні технологічних правил альянсу

ЄС також звинувачують Apple в порушенні закону про цифрові ринки

Apple може отримати штраф у розмірі 10% від свого загального річного обороту

Регулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує технологічні правила союзу, не дозволяючи користувачам App Store застосовувати альтернативні сервіси. Про це повідомляє CNBS News.

ЄС також звинувачують Apple в порушенні закону про цифрові ринки, адже правила App Store «заважають розробникам додатків вільно скеровувати користувачів на альтернативні канали для отримання пропозицій і контенту».

Водночас американська корпорація стягує кошти з альтернативних магазинів застосунків кожного разу, коли користувач iPhone завантажує з них програмне забезпечення.

Зазначається, що Apple може отримати штраф у розмірі 10% від свого загального річного обороту у випадку, якщо компанію визнають порушницею закону про цифрові ринки.

Відомо, що цьогоріч американська корпорація вносила зміни до App Store на території Європейського Союзу й дозволила завантажувати додатки із сайтів та альтернативних магазинів застосунків. Однак Apple все ще стягує 50 євроцентів за кожне завантаження не з App Store. Наразі Єврокомісія досліджує питання, чи є це порушенням закону.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства. Також Міністерство юстиції США та 16 генеральних прокурорів штатів та округів подали до суду на Apple зі звинуваченнями у незаконній монополії на ринку смартфонів.

До слова, компанія Apple уклала угоду з OpenAI про використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшого поштовху до впровадження функцій штучного інтелекту на пристрої. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.