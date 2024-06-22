Уряд має створити умови для розвитку зеленої генерації, щоб виконати рішення Ставки – Харченко

Експерт: без залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів держава не зможе швидко і якісно побудувати децентралізовану систему генерації

Інвесторам треба створити умови, щоб вони могли швидко будувати зелену генерацію – експерт

Кабінет міністрів України має створити такі умови для розвитку розподіленої, в т.ч. зеленої енергетики, які забезпечать залучення великого обсягу інвестицій і швидкого будівництва нових енергетичних потужностей. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

«Уряд має створити для бізнесу і для муніципальних компаній ситуацію, коли вони побудують розподілену генерацію, коли вони безпосередньо на місцях будуть робити те, що треба і тоді, коли треба», – сказав Харченко.

За його словами, інвестори вкладатимуть кошти в розподілену енергетику тільки тоді, коли є нормальні умови для того, щоб інвестиції, які в цю генерацію вкладені, повертались інвесторам. Він зазначив, що інвестори хочуть розуміти, навіть під час війни, яким чином вони повернуть свої гроші.

«Тоді в нас буде черга тих, хто хоче вкласти гроші в такі проєкти, і такі проєкти будуть дуже швидко реалізовуватись», – додав Харченко.

Він підкреслив, що розподілена генерація – це єдиний шлях, яким Україна може пройти і на виході ситуації мати безпечну і таку, що дуже стійка до будь-яких атак будь-якого ворога, систему енергетики.

«Мова йде про те, щоб побудувати необхідний нам обсяг генерації, потрібна сума між 2,5 і 3,5 мільярдами доларів», – уточнив експерт.

Також він вважає, що без залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів держава не зможе швидко і якісно побудувати децентралізовану систему генерації.

«Немає, на мою думку, в Україні спроможності, щоб якась мегакомпанія взяла в свої руки цей процес і все зробила», – резюмував Харченко.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

За даними ДП «Гарантований покупець» рівень заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики України складає понад 40% за 2022 рік, а в поточному році вже досягає 40%.

Українська вітроенергетична асоціація закликає уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.