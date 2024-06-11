В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки

«Відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу», – заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков

У рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства. Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних промисловостей України.

Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

«Відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки», – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

«Цей проєкт, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування. Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК», – зауважує Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

До слова, з початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зі 110 зразків близько 60 прийнято на озброєння з початку 2024 року. Зазначається, що лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку.

Також Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою.