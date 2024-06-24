Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 у наступному році

У Данії до кінця навчальної програми підготовку на F-16 усього пройдуть близько 20 українських пілотів

Данія не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35

Українські військові не зможуть продовжувати навчання в Данії на винищувачах F-16 після 2024 року. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, пише DR.

За словами Поульсена, Данія не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 – для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.

Міністр оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть близько 20 українських пілотів.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа. Натомість The Times вважає, США «навмисно затягують» навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість.