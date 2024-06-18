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НАТО виділяє $1,1 млрд на розвиток штучного інтелекту та космічних технологій

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАТО виділяє $1,1 млрд на розвиток штучного інтелекту та космічних технологій
Інноваційний фонд НАТО (NIF) підтвердив, що напряму інвестував у чотири європейські технологічні компанії, які допоможуть у розв’язанні викликів у сфері оборони, безпеки та стійкості
фото з відкритих джерел

Фінансування отримають компанії, які займаються виготовленням мікросхем, безпілотників та інших технологій

У НАТО підтвердили перший транш фінансування для компаній, які отримали підтримку в межах інноваційного фонду групи в $1,1 млрд. Про це пише Reuters.

Альянс запустив цей фонд влітку 2022 року, через кілька місяців після російського вторгнення в Україну. Його метою залишається інвестувати в технології, які посилять захис блоку. Фонд підтримується 24 із 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, які приєдналися до альянсу на початку цього року.

У вівторок Інноваційний фонд НАТО (NIF) підтвердив, що напряму інвестував у чотири європейські технологічні компанії, які допоможуть у розв’язанні викликів у сфері оборони, безпеки та стійкості.

Організація виділила фінансування Fractile AI, лондонському виробнику комп’ютерних мікросхем, який прагне створити великі мовні моделі (LLM), подібні до тих, що забезпечують роботу ChatGPT. Також фінансування отримала німецька компанія ARX Robotics, яка розробляє безпілотних роботів із різноманітними функціями, від важких до спостереження.

Іншими двома стартапами стали британський виробник iCOMAT, що спеціалізується на виробництві легших матеріалів для транспортних засобів, та Space Forge, валлійська компанія, яка використовує умови космосу, такі як мікрогравітація та вакуум, для створення напівпровідників на орбіті.

До слова, із 32 країн-членів НАТО 23 держави довели свої військові витрати до 2% ВВП у 2024 році. Загальні військові витрати альянсу зростуть на 18% порівняно з минулим роком. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю. Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

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Теги: фінансування технології

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