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Завдяки сонячним електростанціям дефіциту потужності вдень не буде – Герус

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Завдяки сонячним електростанціям дефіциту потужності вдень не буде – Герус
Сонячні панелі все частіше використовують в Україні
фото з відкритих джерел

У спекотні періоди наступає другий, після зими, пік по споживанню електроенергії

Дефіцит потужності у енергосистемі України в денні години пікового споживання електроенергії влітку не виникатиме, оскільки сонячна енергетика забезпечить достатній обсяг генерації електроенергії.

Про це заявив Андрій Герус, голова парламентського комітету з енергетики та житлово-комунального господарства, зазначивши, що влітку сонячний день довший і більше працюють сонячні електростанції. Депутат пояснив, що саме в спекотні періоди наступає другий, після зими, пік по споживанню електроенергії, оскільки багато людей користується кондиціонерами.

«У нас протягом дня дійсно споживання вище, працюють електростанції, виробляють електроенергію і у нас денні піки споживання вони фактично згладжуються за рахунок сонячних електростанцій, залишаються певними проблемними періоди вечірнього піку», – сказав Герус.

За його словами, вечірнім піком споживання варто вважати час від 15:00 до 22:00, тому що сонця вже в ці періоди мало або немає, при цьому, люди повертаються додому, вмикають електроприлади і споживання зростає. Герус зазначив, що влітку складнощі з нестачою потужності можуть виникати лише в декілька вечірніх годин – у період між 19:00-22:30.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, підприємства відновлюваної енергетики України взимку допомагали пом’якшувати проблему відключень електроенергії і продовжують ефективно підтримували енергозабезпечення різних областей України.

Теги: альтернативна енергетика Андрій Герус депутат енергетика

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