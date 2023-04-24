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Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника
Шахраї надурили першого заступника керівника апарату Держдуми Юрія Безверхова
фото з відкритих джерел

Аферисти почали викрадати кошти Юрія Безверхова у листопаді 2022 року

У першого заступника керівника апарату Держдуми Юрія Безверхова аферисти викрали 44 млн. рублів. Шахраї представилися співробітниками Центробанку. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За інформацією видання, Юрію Олексійовичу Безверхову дзвонили на «Вотсап» двічі. Шахраї назвалися співробітниками Центробанку та переконали чиновника, що йому на рахунок надійшли незаконні кошти, які треба повернути. Злочинці змогли виманити у Безверхова логіни та паролі до банківських додатків і дісталися двох рахунків: в «Альфа-Банку» і ВТБ.

У листопаді 2022 року кількома транзакціями вони викрали з карт чиновника10,8 млн рублів. У березні повторили спробу і викрали вже 33,5 млн рублів. Зрозумівши, що його обдурили, заступник керівника апарату Держдуми пішов у поліцію. Там уже порушили кримінальну справу щодо шахрайства в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, що в Росії вчора померли два депутати від провладної партії. 23 квітня у віці 77 років помер депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов. Слідом за представником Липецької області Миколою Борцовим відійшов у вічність парламентар від Карачаєво-Черкесії Джашарбек Узденов.

Раніше стало відомо, що у Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського. 

Теги: депутат росія шахрайство

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