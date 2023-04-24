Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника

Аферисти почали викрадати кошти Юрія Безверхова у листопаді 2022 року

У першого заступника керівника апарату Держдуми Юрія Безверхова аферисти викрали 44 млн. рублів. Шахраї представилися співробітниками Центробанку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За інформацією видання, Юрію Олексійовичу Безверхову дзвонили на «Вотсап» двічі. Шахраї назвалися співробітниками Центробанку та переконали чиновника, що йому на рахунок надійшли незаконні кошти, які треба повернути. Злочинці змогли виманити у Безверхова логіни та паролі до банківських додатків і дісталися двох рахунків: в «Альфа-Банку» і ВТБ.

У листопаді 2022 року кількома транзакціями вони викрали з карт чиновника10,8 млн рублів. У березні повторили спробу і викрали вже 33,5 млн рублів. Зрозумівши, що його обдурили, заступник керівника апарату Держдуми пішов у поліцію. Там уже порушили кримінальну справу щодо шахрайства в особливо великому розмірі.

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Нагадаємо, що в Росії вчора померли два депутати від провладної партії. 23 квітня у віці 77 років помер депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов. Слідом за представником Липецької області Миколою Борцовим відійшов у вічність парламентар від Карачаєво-Черкесії Джашарбек Узденов.

Раніше стало відомо, що у Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського.