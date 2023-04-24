Сім років в’язниці за критику влади: Безугла прокоментувала скандальний законопроєкт

За словами нардепки Мар'яни Безуглої, законопроєкт є своєрідним законодавчим «спамом»

У «Слузі народу» відхрестилися від гучного законопроекту про «фейки» та нагнітання «соціальної напруженості». Там заявили, що сам документ – «фейк» та «популістичний спам». Про це написала народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

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За її словами, ніхто скандальний законопроєкт, у якому пропонували посилити відповідальність за використання фейкових аккаунтів у соцмережах для поширення неправдивої інформації, розглядати не збирається, він є своєрідним законодавчим «спамом».

«При обговоренні, що нардеп може зареєструвати любе, хоч політ на Марс, і не потребує ніякого погодження, фільтрів, експертизи виникло питання, а чи це правильно? З одного боку Народний депутат України – делегована людьми особа, його право законодавчої ініціативи – це право виборців обходити бюрократію на шляху ідей зміни правил роботи держави, – і якого вибрали, такого вибрали. В Маріуполі чи Бахмуті й ОПЗЖ вибирали. З іншого, кожна навіть реєстрація законопроєкту, вже не кажу про розгляд на комітеті і т.д., – гроші цих же громадян, платників податків. На такі гроші утримується і нардеп», – наголосила Безугла.

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За словами Безуглої, станом на 2019 рік повний цикл проходження законопроєкту до закону (якщо його зареєстрували, розглянули в залі і підписав президент) – більше 10 млн грн. Але й законопроєкт «нічного помутніння» якогось творчого нардепа», пише Безугла, вартий близько мільйона грн податків українців.

«Популістичний спам, просто спам регулярно зʼявляється на сайті Парламенту. Від тотальної демобілізації, високих зарплат чи гучних невиконуваних заяв до відвертого непояснювального крінжу», – написала депутатка.

Нагадаємо, що законопроект №9223, авторами якого є представники «Слуги» Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк, пропонує посилити відповідальність за критику влади. Посадовець Мазурашу заявив, що вже втомився поповнювати «чорний список» хейтерів у Faceebook і обрані народом депутати не мусять читати «тонни сміття» від коментаторів.

До слова, найближчим часом Верховна Рада розгляне в першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.