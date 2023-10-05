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«Зелена» генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію, – інвестор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Зелена» генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію, – інвестор
«Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні
фото з відкритих джерел

Розрахунки перед «зеленою» генерацією складають менше 50%, – інвестор

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ – ред.) отримують менше 50% коштів за вироблену ними електрику. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв. 

«В електроенергетиці склалось таке порочне коло, оскільки між державними підприємствами склалися великі взаємні борги. Крім того, є борги у державних підприємств перед приватною генерацією. В першу чергу – це «зелена» генерація, яка зараз отримує менше 50% вартості електричної енергії», – сказав він.

Ігнатьєв зазначив, що більшість цих компаній мають кредити, а банки, зокрема Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР – ред.), не розуміють, чому держава не виконує свої зобов’язання.

Він уточнив, що наразі борги перед «Укренерго» складають майже 60 млрд грн і частково вони сформувалися через те, що споживачі не сплачують за тариф на передачу (основне джерело фінансування ВДЕ – ред.).

«Тут колосальна сума – це 21 млрд грн лише за передачу електроенергії», – наголосив Ігнатьєв.

Як повідомлялося, «Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні.

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