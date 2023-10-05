«Зелена» генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію, – інвестор

«Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні

Розрахунки перед «зеленою» генерацією складають менше 50%, – інвестор

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ – ред.) отримують менше 50% коштів за вироблену ними електрику. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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«В електроенергетиці склалось таке порочне коло, оскільки між державними підприємствами склалися великі взаємні борги. Крім того, є борги у державних підприємств перед приватною генерацією. В першу чергу – це «зелена» генерація, яка зараз отримує менше 50% вартості електричної енергії», – сказав він.

Ігнатьєв зазначив, що більшість цих компаній мають кредити, а банки, зокрема Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР – ред.), не розуміють, чому держава не виконує свої зобов’язання.

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Він уточнив, що наразі борги перед «Укренерго» складають майже 60 млрд грн і частково вони сформувалися через те, що споживачі не сплачують за тариф на передачу (основне джерело фінансування ВДЕ – ред.).

«Тут колосальна сума – це 21 млрд грн лише за передачу електроенергії», – наголосив Ігнатьєв.

Як повідомлялося, «Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні.