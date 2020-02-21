Транспорт Малайзії через кілька років може перейти на біодизель В30 нова енергія



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Малайзія впровадить мандат на біодизельне пальне B30 у транспортному секторі до 2025 року

Малайзія готується впровадити програму біодозельного палива B30 у транспортному секторі до 2025 року або навіть раніше.

Про це заявив прем'єр-міністр Махатхір Мохамад під час запуску національного плану автомобільної політики країни, повідомляє Reuters.

Програма передбачає розробку необхідних стандартів для тестування і використання біодизеля із 30%-м вмістом пальмової олії.

Уряд Малайзії планує протестувати програму B30 вже у червні.

Раніше повідомлялося, що президент і міністри Франції пересядуть на екотранспорт.