Жителям Німеччини пропонують знижку на електромобілі в розмірі €9000 нова енергія



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Електрокари Renault Zoe пропонуються жителям Німеччини в лізинг з нульовим початковим платежем і трирічною орендою всього за 69 євро на місяць

Покупці можуть розподілити щедрий грант на щомісячні виплати по лізингу

Жителі Німеччини, які вирішили придбати екологічно чистий автомобіль, зможуть отримати знижку в 9 000 євро. Про це повідомляє Bloomberg.

Німецькі покупці можуть розподілити щедрий грант на щомісячні виплати по лізингу, на відміну від британського гранту в 3 000 фунтів стерлінгів, який віднімається з ціни.

Така державна програма дозволила місцевому дилеру Autohaus Koenig запропонувати електрокари Renault Zoe в лізинг з нульовим початковим платежем і трирічною орендою всього за 69 євро на місяць.

Зараз Autohaus Koenig, яка має більше 50 дилерських центрів по всій країні, не справляється з кількістю охочих скористатися такою пропозицією. За 20 днів заявку залишило близько 3 000 осіб, і близько 300 вже уклали угоду. «Якщо б у нас було більше персоналу, ми б продали ще більше», - пояснив Вольфганг Хубер, керівник відділу продажів.

Тим часом електричний Smart можна взяти за 9,9 євро на місяць, але з внесенням попереднього депозиту. У BloombergNEF також зазначають, що ці субсидії не будуть постійними, тому можливо електрокари подешевшають. Експерти прогнозують, що вартість електричних автомобілів і аналогічних бензинових машин зрівняється до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Нью-Йорк встановить 50 тис. зарядних станцій для електрокарів.