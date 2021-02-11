Де в Україні діють обмеження руху: список доріг

З 7:00 для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху

Cтаном на 07:00 cпостерігається невеликий сніг у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях. У Закарпатській– невеликий сніг з дощем.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З 7:00 для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

За інформацією Служби автомобільних доріг з 6 год. 15 хв. 11 лютого введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.

Підрозділами ДСНС з початку негоди надано допомогу по вивільненню з снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет ШМД та 23 автобуси) та надано допомогу 868 особам.

Прибрано 11 повалених дерев.

Від ДСНС залучалось 970 осіб та 276 од. техніки.

Прогноз в Україні на 11 лютого

Сьогодні складні погодні умови: по всій країні, крім південного сходу, часом сніг і мокрий сніг, на Закарпатті, в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей 0-5° морозу; на решті території 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14° тепла.

На Київщині значний сніг, по області подекуди з дощем, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області 0-5° морозу, у Києві 2-4° морозу.