Путін прилетів у Казахстан з триденним візитом (відео)

Президент Росії прилетів в Астану
Російського президента супроводжує делегація з 30 чоловік

Президент Росії Володимир Путін прибув із державним візитом до Казахстану, де в аеропорту Астани його особисто зустрів лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Зустріч супроводжувалася пишними церемоніями: борт глави Кремля сідав у супроводі винищувачів, а над аеропортом пролетіли гелікоптери з прапорами обох держав. Напередодні під час репетицій авіація також пофарбувала небо над столицею в кольори російського триколора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що державний візиту очільника РФ триватиме з 27 по 29 травня. Одразу після прильоту обидва президенти вирушили на неофіційну вечерю у форматі тет-а-тет до резиденції «Кедровий дім», де обговорять деталі подальших заходів. 

  • 28 травня (російсько-казахстанські переговори): Пройдуть офіційні зустрічі у вузькому та розширеному складах. Сторони планують обговорити зміцнення стратегічного партнерства, питання безпеки, енергетики та торгівлі. 
  • 28 травня (Євразійський економічний форум): У другій половині дня Путін візьме участь у пленарному засіданні V Євразійського економічного форуму. Головною темою стане використання штучного інтелекту в глобальних цифрових перегонах.
  • 29 травня: Ранок розпочнеться із засідання Вищого Євразійського економічного союзу. Окрім Путіна та Токаєва, до Астани прибудуть Олександр Лукашенко (Білорусь) та Садир Жапаров (Киргизстан). Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян саміт проігнорував та до столиці Казахстану не приїде. 

«Главком» писав, що міністерство юстиції Казахстану заявило, що рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» щодо стягнення з Газпрому близько $1,4 млрд на користь Нафтогазу не виконуватиметься на території країни.

Нагадаємо, амбітні плани Кремля навколо будівництва теплоелектроцентралей у Казахстані зазнали фіаско. В уряді країни повідомили, що три нові ТЕЦ будуватимуть без участі російського «Інтер РАО». Натомість будівництво не скасують, об'єкти будуть зведені за участі Сінгапуру.

