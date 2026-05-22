Кремль пригрозив Україні «відповіддю» після удару по Луганщині: відповідь Генштабу

Путін пообіцяв зробити висновки після удару по гуртожитку на Луганщині

Путін заявив, що удар по коледжу «не був випадковим»

Російський диктатор Володимир Путін доручив організувати удар по Україні у відповідь на атаку по коледжу та гуртожитку у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін відреагував на удар у Старобільську

Путін звинуватив Україну в ударі та заявив, що влучання безпілотника не могло бути наслідком роботи російської протиповітряної оборони чи засобів радіоелектронної боротьби. За словами диктатора, після доповідей російських служб щодо інциденту «будуть зроблені висновки».

Путін також заявив, що удар по гуртожитку нібито не був випадковим. «Три хвилі безпілотників били в одне й те саме місце», – сказав глава Кремля. Він додав, що поруч із гуртожитком у Старобільську «немає жодних військових об’єктів».

Окупанти заявили про десятки постраждалих

Раніше у соцмережах з’явилася інформація про удар по навчальному корпусу коледжу та гуртожитку у Старобільську. За попередніми даними, постраждали щонайменше 35 людей, також повідомлялося про загиблих.

Очільник окупаційної адміністрації заявив, що в будівлі на момент удару перебували понад 80 людей, переважно підлітки віком від 14 до 18 років. Також повідомляється про пошкодження адміністративних будівель, магазинів та приватних будинків поблизу.

Генштаб заявив про російську маніпуляцію

Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські медіа поширюють маніпулятивну інформацію щодо нібито ураження українськими військовими цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

За даними українського командування, у ніч на 22 травня було уражено низку об’єктів російської армії, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та місця розміщення особового складу. Окремо Генштаб підтвердив удар по одному зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі Старобільська.

У ЗСУ зазначили, що «Рубікон» є російським спецпідрозділом «Центр перспективних безпілотних технологій», представники якого регулярно завдають ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.

До слова, Росія продовжує активно розширювати дронопорт «Цимбулова», який використовується для запуску реактивних ударних безпілотників типу «Герань». За даними спостерігачів, менш ніж за місяць після початку робіт на об’єкті російські військові будують ще 10 нових пускових установок для реактивних «Гераней-5».