Казахстан відмовився допомагати «Нафтогазу» у стягненні мільярдів із РФ

У Мін’юсті Казахстану заявили, що рішення про стягнення $1,4 млрд із Газпрому не має достатнього юридичного зв’язку з юрисдикцією країни

Міністерство юстиції Казахстану заявило, що рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» щодо стягнення з Газпрому близько $1,4 млрд на користь Нафтогазу не виконуватиметься на території країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kazinform.

Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв пояснив, що судовий наказ був ухвалений в односторонньому порядку та ще не набрав законної сили.

«Насамперед важливо розуміти процесуальний контекст. Судовий наказ винесено в односторонньому порядку – без участі відповідача. Це не остаточне рішення: воно носить повідомний характер і не набрало законної сили», – заявив Сарсембаєв.

За його словами, Газпром має право подати заяву про скасування рішення, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участі обох сторін.

Глава Мін’юсту Казахстану також наголосив, що законодавство країни не дозволяє виконувати рішення, які не мають прямого зв’язку з юрисдикцією Казахстану або суду МФЦА.

«Республіка Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають правового зв'язку», – сказав міністр.

Сарсембаєв заявив, що Газпром не є учасником МФЦА, спірна угода не укладалася у межах центру, а сторони не домовлялися про передачу спору на розгляд суду МФЦА.

Він також зазначив, що зараз Міністерство юстиції Казахстану працює над змінами до законодавства щодо визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Минулого тижня Нафтогаз повідомив про отримання дозволу на примусове стягнення близько $1,4 млрд із Газпрому на території Казахстану. Тоді суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання у країні.