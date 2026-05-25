Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Казахстан відмовився допомагати «Нафтогазу» у стягненні мільярдів із РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Казахстан відмовився допомагати «Нафтогазу» у стягненні мільярдів із РФ
Казахстан відмовився стягувати з Газпрому $1,4 млрд на користь Нафтогазу
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Мін’юсті Казахстану заявили, що рішення про стягнення $1,4 млрд із Газпрому не має достатнього юридичного зв’язку з юрисдикцією країни

Міністерство юстиції Казахстану заявило, що рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» щодо стягнення з Газпрому близько $1,4 млрд на користь Нафтогазу не виконуватиметься на території країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kazinform.

Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв пояснив, що судовий наказ був ухвалений в односторонньому порядку та ще не набрав законної сили.

«Насамперед важливо розуміти процесуальний контекст. Судовий наказ винесено в односторонньому порядку – без участі відповідача. Це не остаточне рішення: воно носить повідомний характер і не набрало законної сили», – заявив Сарсембаєв.

За його словами, Газпром має право подати заяву про скасування рішення, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участі обох сторін.

Глава Мін’юсту Казахстану також наголосив, що законодавство країни не дозволяє виконувати рішення, які не мають прямого зв’язку з юрисдикцією Казахстану або суду МФЦА.

«Республіка Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають правового зв'язку», – сказав міністр.

Сарсембаєв заявив, що Газпром не є учасником МФЦА, спірна угода не укладалася у межах центру, а сторони не домовлялися про передачу спору на розгляд суду МФЦА.

Він також зазначив, що зараз Міністерство юстиції Казахстану працює над змінами до законодавства щодо визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Минулого тижня Нафтогаз повідомив про отримання дозволу на примусове стягнення близько $1,4 млрд із Газпрому на території Казахстану. Тоді суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання у країні.

Читайте також:

Теги: Казахстан Газпром Нафтогаз України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихід ОАЕ з ОПЕК розхитає ринок і вдарить по Росії
Вихід ОАЕ з ОПЕК розхитає ринок і вдарить по Росії
30 квiтня, 09:48
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
4 травня, 15:54
Козін, Дуб і Мусієнко були газовиками
Троє газовиків загинули внаслідок нічної атаки РФ: що відомо про працівників «Нафтогазу»
5 травня, 15:35
Закупівлі за кордоном майже відсутні – через високі ціни, спричинені війною в Ірані.
Постачальники газу оновили річні тарифи: скільки платитимуть населення і бізнес
9 травня, 04:40
Україна має потенціал для нарощування власного видобутку газу та посилення ролі на європейському енергетичному ринку, підкреслює Оринчак
Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація
8 травня, 18:58
У Харківській області російський БпЛА атакував газовидобувний обʼєкт
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській та Житомирській областях
13 травня, 19:54
Відновлення виробництва моторного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців
Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters
15 травня, 05:27
У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко
Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»
16 травня, 13:29
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
19 травня, 05:50

Соціум

«Культурна столиця» РФ перетворює театри та зоопарки на пункти мобілізації
«Культурна столиця» РФ перетворює театри та зоопарки на пункти мобілізації
Казахстан відмовився допомагати «Нафтогазу» у стягненні мільярдів із РФ
Казахстан відмовився допомагати «Нафтогазу» у стягненні мільярдів із РФ
Ідеолог «русского міра» Дугін запропонував видавати інтернет за гарну поведінку
Ідеолог «русского міра» Дугін запропонував видавати інтернет за гарну поведінку
Серія дронових інцидентів у Балтії змусила ЄС діяти
Серія дронових інцидентів у Балтії змусила ЄС діяти
Газовоз із Європи опинився в центрі гучного скандалу у Росії
Газовоз із Європи опинився в центрі гучного скандалу у Росії
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua