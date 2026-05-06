Вучич відправив Путіну лист з привітанням до «Дня побєди» (фото)

Лариса Голуб
Александар Вучич зустрівся з послом Росії
фото: Aleksandar Vučić

Сербський президент зустрівся з послом Росії, щоб передати офіційний лист для Путіна

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з послом Росії у Белграді Александром Боцаном-Харченком, щоб передати вітальне послання очільнику Кремля Володимиру Путіну. Про це сербський лідер повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Вучич зазначив, що у листі він привітав Путіна та назвав «День побєди» «однією з найяскравіших дат в історії людства».

«9 травня травня залишається вічним символом непокори героїзму наших народів. Я зазначив, що наш обов'язок зберігати пам'ять про всіх жертв, які загинули на боці закону та справедливості, і що Сербія не дозволить спроб переглянути історію», – зазначив сербський президент.

Окрему увагу у зверненні Вучич приділив ролі радянських військ у Другій світовій війні. Він підкреслив, що сербська сторона «назавжди запам'ятає величезну і вирішальну роль Червоної Армії у визволенні країни та Європи».

«Главком» писав, що Європейський Союз призупинив усі виплати Сербії за планом розвитку через погіршення ситуації із судовою системою.

Нагадаємо, Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову. Як зазначається, домовленість була досягнута на тлі зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході. 

Вучич відправив Путіну лист з привітанням до «Дня побєди» (фото)
