Вучич відправив Путіну лист з привітанням до «Дня побєди» (фото)

Сербський президент зустрівся з послом Росії, щоб передати офіційний лист для Путіна

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з послом Росії у Белграді Александром Боцаном-Харченком, щоб передати вітальне послання очільнику Кремля Володимиру Путіну. Про це сербський лідер повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Вучич зазначив, що у листі він привітав Путіна та назвав «День побєди» «однією з найяскравіших дат в історії людства».

«9 травня травня залишається вічним символом непокори героїзму наших народів. Я зазначив, що наш обов'язок зберігати пам'ять про всіх жертв, які загинули на боці закону та справедливості, і що Сербія не дозволить спроб переглянути історію», – зазначив сербський президент.

Окрему увагу у зверненні Вучич приділив ролі радянських військ у Другій світовій війні. Він підкреслив, що сербська сторона «назавжди запам'ятає величезну і вирішальну роль Червоної Армії у визволенні країни та Європи».

