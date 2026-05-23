Путін вдруге за рік виправдав масові втрати своєї армії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Диктатор продовжує стверджувати, що його армія «наступає по всій лінії бойового зіткнення»
фото з відкритих джерел, колаж: glavcom.ua
Президент РФ заявив це на зустрічі з учасниками програми підготовки чиновників із числа ветеранів

Володимир Путін повторно заявив, що сотні тисяч бойових втрат його армії у війні проти України «не є марними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Жодної марної жертви»

Заяву Путін зробив на зустрічі з військовими – випускниками першого потоку програми «Врємя гєроєв», яка готує чиновників із числа ветеранів. За словами диктатора, всі загиблі та поранені бійці РФ здійснили свій внесок в «успіхи» армії.

«Усі наші втрати, жертви не марні. Жодної марної жертви і жодної втрати», – заявив Путін.

Там само він похвалився просуванням на Запорізькому напрямку – зокрема, заявив, що угруповання «Схід» і «Дніпро» нібито щодня рухаються вперед.

«Сьогодні на Запорізькому напрямку дуже успішно, гідно виконують свої бойові завдання й наші бійці, й бійці групи "Схід", й угруповання "Дніпро", йдуть впевнено, щодня вперед, і рух дуже помітний», – зазначив він. 

Не вперше

Аналогічну заяву Путін уже робив влітку 2025 року. Тоді, на зустрічі з Лукашенком на Валаамі, він стверджував, що загиблі бійці «створили умови» для просування тих, хто залишається в строю, і що армія «наступає по всій лінії бойового зіткнення».

За оцінкою російських опозиційних журналістів, поіменно верифіковано понад 221 тисячу загиблих військовослужбовців РФ. Загальні ж втрати – вбитими та пораненими – за різними оцінками перевищили мільйон. 

Нагадаємо, у серпні 2025 року «Главком» повідомляв, що Путін уже цинічно виправдовував масові втрати армії РФ, стверджуючи: «У цьому сенсі у нас немає жодної марної втрати». Тоді ж він запевняв, що все захоплене у України є «нашим».

До слова, американська розвідка зафіксувала, що Путін налаштований утримати окуповані території та розширити вплив Росії – щоб виправдати людські й фінансові жертви від повномасштабної війни.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

