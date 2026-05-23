Путін вдруге за рік виправдав масові втрати своєї армії

Диктатор продовжує стверджувати, що його армія «наступає по всій лінії бойового зіткнення»

Президент РФ заявив це на зустрічі з учасниками програми підготовки чиновників із числа ветеранів

Володимир Путін повторно заявив, що сотні тисяч бойових втрат його армії у війні проти України «не є марними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Жодної марної жертви»

Заяву Путін зробив на зустрічі з військовими – випускниками першого потоку програми «Врємя гєроєв», яка готує чиновників із числа ветеранів. За словами диктатора, всі загиблі та поранені бійці РФ здійснили свій внесок в «успіхи» армії.

«Усі наші втрати, жертви не марні. Жодної марної жертви і жодної втрати», – заявив Путін.

Там само він похвалився просуванням на Запорізькому напрямку – зокрема, заявив, що угруповання «Схід» і «Дніпро» нібито щодня рухаються вперед.

«Сьогодні на Запорізькому напрямку дуже успішно, гідно виконують свої бойові завдання й наші бійці, й бійці групи "Схід", й угруповання "Дніпро", йдуть впевнено, щодня вперед, і рух дуже помітний», – зазначив він.

Не вперше

Аналогічну заяву Путін уже робив влітку 2025 року. Тоді, на зустрічі з Лукашенком на Валаамі, він стверджував, що загиблі бійці «створили умови» для просування тих, хто залишається в строю, і що армія «наступає по всій лінії бойового зіткнення».

За оцінкою російських опозиційних журналістів, поіменно верифіковано понад 221 тисячу загиблих військовослужбовців РФ. Загальні ж втрати – вбитими та пораненими – за різними оцінками перевищили мільйон.

Нагадаємо, у серпні 2025 року «Главком» повідомляв, що Путін уже цинічно виправдовував масові втрати армії РФ, стверджуючи: «У цьому сенсі у нас немає жодної марної втрати». Тоді ж він запевняв, що все захоплене у України є «нашим».

До слова, американська розвідка зафіксувала, що Путін налаштований утримати окуповані території та розширити вплив Росії – щоб виправдати людські й фінансові жертви від повномасштабної війни.