Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

В Іркутську просять Китай побудувати школу, бо Москва грошей не дає

Жителі Іркутська записали колективне відеозвернення до Володимира Путіна, у якому поскаржилися на катастрофічну нестачу місць у навчальних закладах та закликали залучити гроші Китаю для розв'язання проблеми. Сибіряки визнали, що отримати фінансування від Пекіна зараз реальніше, ніж дочекатися допомоги від власного уряду в Москві, інформує «Главком».

У своєму відеозверненні мешканці Сибіру попросили владу Росії звернутися до Китайської Народної Республіки із запитом на пряме фінансування будівництва нової школи в регіоні. Також сибіряки заявили про готовність масово вивчати китайську мову, оскільки бачать у цьому життєву необхідність.

«Ми готові вчити китайську мову, оскільки вважаємо, що вона нам реально дуже необхідна. Активний розвиток культурних зв'язків із Китаєм – єдиний можливий для нас шлях розвитку», – заявили у своєму зверненні жителі Іркутська.

⚡️Новини з боліт. Жителі Іркутська записали колективне звернення до Путіна, у якому поскаржилися на катастрофічну нестачу місць у навчальних закладах



👀Вони також закликали Китай допомогти з розв'язанням проблеми. pic.twitter.com/pT1xYhUOj6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 19, 2026

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами.

Очільник Кремля записав підлабузницьке відео, в якому всіляко нахвалює очільника Китаю та свій майбутній візит до Пекіна. «Дорогі китайські друзі, вітаю вас! Радий вкотре відвідати Пекін на запрошення мого давнього доброго друга, голови КНР Сі Цзіньпіна», – сказав він. За словами Путіна, відносини між двома країнами досягли нібито безпрецедентного рівня.

Нагадаємо, під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.