РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трубопроводи на нафтоперекачувальній станції нафтопроводу «Дружба» в Адамово
фото: Reuters

Повне припинення поставок призведе до втрати близько 17% з 12 млн тонн нафти на рік, що переробляється німецьким нафтопереробним заводом

Росія планує з 1 травня припинити експорт нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом «Дружба». Обом країнам було надіслано скоригований графік експорту нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство наголошує, що припинення поставок з Казахстану додасть ще більшої невизначеності до ситуації з постачанням палива до Німеччини.

Експорт нафти з Казахстану до Німеччини через російський нафтопровід «Дружба» у 2025 році становив близько 43 тис. барелів на день, що на 44% більше, ніж у 2024 році, а в першому кварталі 2026 року – 730 тис. тонн.

Повне припинення поставок призведе до втрати близько 17% з 12 млн тонн нафти на рік, що переробляється німецьким нафтопереробним заводом PCK. Завод перейшов на цю сировину після того, як Берлін відмовився від імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про рішення зупинити експорт нафти.

До слова, у районі російського порту Туапсе зафіксовано активізацію судноплавства. Серед суден, що прибули, – щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще один танкер протягом дня залишив порт.

Активізація логістики відбувається на тлі нещодавніх атак на портову та нафтопереробну інфраструктуру в районі Туапсе, після яких у регіоні фіксували пожежі та тимчасове зниження інтенсивності роботи.

Росія обвалила ціни на газ для Китаю: причина
РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини – Reuters
«Яєчна залежність»: чому Британія масово імпортує українські яйця та чим незадоволені місцеві фермери
Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg
€90 млрд для України: ЄС запустив фінальну процедуру
Європа масово пересідає на електромобілі: рекордні показники ринку

