Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня
У ЗСУ оцінили ймовірність удару по Червоній площі 9 травня
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що символічний удар по Москві менш ефективний за атаки по критичних об’єктах РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що символічний удар по Червоній площі привернув би увагу всього світу, однак Україна навряд чи витрачатиме дрони на добре захищену Москву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Guardian.

За словами Бровді, значно ефективніше атакувати об’єкти, де російська протиповітряна оборона є слабшою. «Навіщо витрачати дрони на «Велику стіну»? Якщо ви завдасте удару по енергетичному сектору або військовим об’єктам, це буде кращий удар, на периферії», – заявив «Мадяр».

Водночас він визнав, що удар по Червоній площі мав би потужний символічний ефект і став би подією світового масштабу. Заява пролунала на тлі підготовки Росії до параду 9 травня у Москві.

Напередодні Кремль оприлюднив список гостей, які мають прибути на захід. Значна частина іноземних учасників є представниками невизнаних утворень або лідерами країн із сумнівним міжнародним статусом.

Також стало відомо, що цьогорічний парад на Червоній площі відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. Участь у заході братимуть лише піші колони військових.

Окрім цього, 8 травня Кремль скасував акредитацію для іноземних журналістів. Висвітлювати парад дозволили лише представникам російських медіа.

У Кремлі пояснили рішення тим, що «формат висвітлення параду був змінений через поточну ситуацію». Іншим іноземним ЗМІ, як повідомляється, заявили, що на захід допустять лише російські медіа.

Читайте також:

Теги: росія парад путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія входить до четвірки найсильніших у Європі
Армія, що заслуговує на довіру. МЗС Фінляндії назвав, яке місце в Європі посідають Збройні Сили України
Сьогодні, 14:22
Очільник країни-агресора Путін
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
Сьогодні, 08:57
Рішення про імпорт російського ресурсу ухвалено через ризики для традиційних маршрутів на Близькому Сході
Японія вперше за довгий час відновила імпорт російської нафти
6 травня, 13:42
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала, що російська мова різко скоротилася в театрах і книгах
Російська мова в Україні: омбудсменка повідомила позитивну новину
5 травня, 20:35
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наполягає на діалозі з Росією попри критику з боку Євросоюзу
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде
4 травня, 20:45
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
26 квiтня, 11:42
Петер Мадяр відповів на питання про можливі контакти з Путіним
Чи відбудеться розмова Мадяра з Путіним? Лідер «Тиси» озвучив свою позицію
13 квiтня, 17:40
Міноборони прискорило укриття доріг від дронів
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
10 квiтня, 18:29

Соціум

МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
Хакери атакували десятки університетів у США та Канаді
Хакери атакували десятки університетів у США та Канаді
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня
Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня
У Греції виявили український морський дрон Magura (фото)
У Греції виявили український морський дрон Magura (фото)
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua