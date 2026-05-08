Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що символічний удар по Москві менш ефективний за атаки по критичних об’єктах РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що символічний удар по Червоній площі привернув би увагу всього світу, однак Україна навряд чи витрачатиме дрони на добре захищену Москву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Guardian.

За словами Бровді, значно ефективніше атакувати об’єкти, де російська протиповітряна оборона є слабшою. «Навіщо витрачати дрони на «Велику стіну»? Якщо ви завдасте удару по енергетичному сектору або військовим об’єктам, це буде кращий удар, на периферії», – заявив «Мадяр».

Водночас він визнав, що удар по Червоній площі мав би потужний символічний ефект і став би подією світового масштабу. Заява пролунала на тлі підготовки Росії до параду 9 травня у Москві.

Напередодні Кремль оприлюднив список гостей, які мають прибути на захід. Значна частина іноземних учасників є представниками невизнаних утворень або лідерами країн із сумнівним міжнародним статусом.

Також стало відомо, що цьогорічний парад на Червоній площі відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. Участь у заході братимуть лише піші колони військових.

Окрім цього, 8 травня Кремль скасував акредитацію для іноземних журналістів. Висвітлювати парад дозволили лише представникам російських медіа.

У Кремлі пояснили рішення тим, що «формат висвітлення параду був змінений через поточну ситуацію». Іншим іноземним ЗМІ, як повідомляється, заявили, що на захід допустять лише російські медіа.